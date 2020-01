Må betale 150.000 kroner i fergebilletter: – Fortvilende

– UHOLDBART: Ordfører i Kvinnherad kommune, Hans Inge Myrvold, mener regjeringen må løyve mer midler til fylkeskommunene. Foto: Privat

Han mener at det er kommune og fylkeskommune som i dag sitter igjen med den store merkostnaden som er påført med omlegging til lav- og nullutslippsteknologi på fergene.

– Vi har påpekt i Stortinget at fylkene sliter, og at de ikke har nok midler til å innføre den nye teknologien på en god måte. Men vi blir avvist av regjering og samferdselsminister, sier Myrvold.

Ifølge Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) sine hjemmesider er fergedriften i Vestland underfinansiert med 380 millioner kroner i 2020. I Møre og Romsdal er underfinansieringen på om lag 200 millioner kroner. Så langt har nærmere 50 ordførere har skrevet under på et fergeopprop fra NFKK.

– Dyrere med ferge enn fly

En familie med to voksne i jobb, vil kunne måtte opp i 80.000 kroner i fergebilletter i året for å komme seg på jobb. - I tillegg er det fotballtrening, foreldremøter, legebesøk og andre fritidsaktiviteter, sier Kristine Haukanes, som bor på Varaldsøy

Varaordfører i Molde kommune, Odd Helge Gangstad er glad for det voldsomme folkelige engasjementet rundt økte fergetakster.

– Prisene på enkelte strekninger er helt ute av proporsjon. Hvis en sammenligner med enkelte flyruter så er det dyrere å ta ferge enn å ta fly relativt langt. Takstøkningene blir en bremsekloss for utvikling langs kysten og nå har dette virkelig fått oppmerksomhet, sier Gangstad.

Han håper regjeringen kommer med penger for å kompensere utgiftene fylkeskommunene har hatt med å investere i null- og lavutslippsferjer.

– Dette går ikke over. Det for alvorlig og en kan ikke sitte rolig å se at kystsamfunn skal blø på denne måten her

FORVENTER GREP FRA REGJERINGEN: Varaordfører i Molde, Odd Helge Gangstad, forventer at regjeringen bevilger mer penger til fylkeskommunene. Foto: Arne Rovick

– Hvis det ikke kommer mer penger da?

– Da har regjeringen gitt opp kysten og neglisjert alle som er avhengig av ferge. Hvis de ikke oppfatter de signalene som er så sterke og kystopprøret, da ser jeg virkelig mørkt på fremtiden. Men jeg er optimist og tror ikke det skjer, sier Gangstad.

Vil ha Hareide på banen

Fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jan Askeland (Sp) mener også at fylkeskommunen får for lite midler fra regjeringen.

– Det er åpenbart at vi trenger mer penger for å løse oppgavene våre. De inntektene vi har kommer utelukkende fra staten, sier Askeland, og mener den nye samferdselsministeren må komme på banen.

Han forstår godt at folk er sinte og frustrerte.

– For mange er ferga en del av veien, og slett ikke alle pendlere har naboer som skal ta ferga på samme jobb, sier Askeland.

Forslag om ekstrabevilgning nedstemt

Arbeiderpartiet har foreslått at regjeringen må komme med ekstrabevilgninger for å få ned prisen på fergebilletter i revidert nasjonalbudsjett til våren. Det ble torsdag nedstemt i Stortinget.