– Anbefaler at skoler gjennomfører øvelser

– Han ble tatt inn til avhør, men det viste seg at det han hadde publisert var noe i et helt lukket forum med noen kamerater, sier Oustorp.

Bryne videregående skole er blant skolene som har mottatt trusler. Der er mange bekymret.

– Det var veldig ekkelt, jeg holdt meg hjemme. Du vet ikke om dette faktisk kan skje, sier elev ved Bryne videregående skole, Viktoria Holm Skaug Bruknapp, til TV 2.

HOLDT SEG HJEMME: Elev ved Bryne videregående skole, Viktoria Holm Skaug Bruknapp. Foto: TV 2

– Kan skje

Psykologspesialist Svein Øverland sier det kun er et tidsspørsmål før vi kan få en dramatisk situasjon, som en skoleskyting, i Norge. Han er blant dem som er bekymret for de stadig flere trusselmeldingen.

– Det har kommet til nabolandene våre, Finland og Sverige, jeg ser ikke hvorfor Norge skal være noe annerledes. Vi er relativt like land, sier han.

Øverland er spesialist innen barne- og ungdomspsykologi, samt rettspsykologi.

BEKYMRET: Psykologspesialist Svein Øverland. Foto: TV 2

Han opplever at desperate unge mennesker påvirkes av sosiale medier, og kan fristet til drastiske tiltak, som for eksempel en skoleskyting.

– Vi får flere og flere eksempler på folk som truer om det, og situasjoner der det kunne gått galt. Det er økningen i antall nesten-tilfeller som gjør at vi er bekymret for det, sier han.

Alvorlig

Politiet over hele landet er bekymret for truslene.

– Vi ser veldig alvorlig på de truslene som har kommet, men ut fra de opplysningene vi har nå, er det ingen grunn til å tro at dette er noe som vil skje, sier Steffen Thesen, ved Sør-Vest politidistrikt.

Også Oustorp tror truslene først og fremst handler om å få oppmerksomhet, men er bekymret for trenden med å true skoler.

– Jeg tenker at når folk blir redde, og når de får omtale i mediene, så oppnår de det de ønsker. Men som sagt er det vanskelig å vite hva som ligger bak, sier han.

Han har tro på at de kommer til å finne den eller de som står bak.

– Gå på skolen

Beredskapsdirektør Schjelderup i Politidirektoratet sier til TV 2 at han har stor forståelse for at truslene fører til frykt og utrygghet, men maner til ro tross økningen i trusler.

– Vi mener det er liten sannsynlighet for at intensjonen om gjennomføring av disse er tilstede. Derfor ønsker vi at man skal gå på skolen, man skal jobbe på skolen og man skal ikke være for bekymret for disse meldingene, som viser seg å være falske, sier Schjelderup.

Han påpeker også at dette ikke er et norsk fenomen.

– Vi ser at andre europeiske land mottar samme type trusler om skoleskyting og bomber, sier han.