Den 20 år gamle mannen er siktet for medvirkning til drapet, bekrefter hans forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, til TV 2.

– Han nekter straffskyld, sier Bratlien.

Mannen ble for to uker siden siktet for grov ulovlig oppbevaring av skytevåpen. Nå mener altså politiet at han har medvirket til drapet.

Politiet mener at en 20 år gammel mann avfyrte skuddet før han reiste ut av landet. Mannen ble pågrepet på grensa mellom Ungarn og Serbia seks dager senere.

I tillegg er to andre menn siktet for å ha hjulpet 20-åringen med å rømme fra politiet.

Halil Kara (21) og tre kamerater hadde vært på Prinsdal Grill på Søndre Nordstrand i Oslo og spist da drapet skjedde. Midt på en parkeringsplass ble 21-åringen skutt i hodet.

Like etterpå oppstod et basketak mellom 21-åringens kamerater og drapsmannen. I slåsskampen ble en av kameratene knivstukket, før gjerningsmannen løp fra stedet. Mannen ble skrevet ut av sykehus to dager senere.

Den 20 år gamle mannen som nå er siktet for medvirkning til drap, fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Politiadvokat Anne Marie Hustad har ikke besvart TV 2s henvendelser.