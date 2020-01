De fleste som følger Borussia Dortmund tett, venter at Erling Braut Haaland (19) lørdag får sin første kamp fra start siden den mye omtalte overgangen i vinter, når Union Berlin kommer på besøk til Signal Iduna Park.

På motsatt banehalvdel står en gammel kjenning fra Norges U21-landslag. Julian Ryerson (22) har etter en trøblete oppkjøring til sesongen fått stadig større tillit hos hovedstadslaget.

– Det blir kanskje en liten handshake før kampen. Vi får ta det når den tid kommer, sier Ryerson, til TV 2.

Roser Haaland

Ryerson er, som resten av Fotball-Tyskland, full av lovord om prestasjonene til den tidligere rekkekameraten på landslaget.

– Det han gjør i Dortmund nå, er helt fantastisk. Jeg unner ham virkelig suksessen, sier han.

Ryerson har for det meste spilt på høyresiden hos Union, men opplever tøff konkurranse fra kaptein Christopher Trimmel.

– Det har vært en tilvenningssak, men jeg føler jeg har tatt nivået greit og blitt mer og mer viktig, sier han.

Rykket opp

Union Berlin rykket opp fra 2. Bundesliga før denne sesongen og har den nest dårligst gasjerte troppen i ligaen. Oppgjøret mot giganten Borussia Dortmund er høydepunktene i sesongen, uten at det får Lyngdal-karen til å ta av.

– Det er kanskje kult når man går utpå der en time før kampen og ser opp på tribunene, men ellers gjelder det ikke å tenke for mye på det. Alle kampene i Bundesliga er kule, og det er viktig ikke å ha for mye respekt.

Haaland har i perioder vært skjermet for media siden han kom til klubben, blant annet etter hjemmedebuten med to mål mot Köln forrige fredag. Tirsdag la imidlertid klubben ut et kort intervju på sin Twitter-konto.

– Jeg bare smilte og nøt hvert sekund av det. En fantastisk kveld. Atmosfæren var også fantastisk. Etter at jeg scoret måtte jeg snu meg mot den gule veggen for å se jubelen enda en gang, sier han.

– Vi har hatt en fantastisk start siden jeg kom hit, nå må vi bare fortsette.