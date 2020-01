– Det stakk skikkelig i magen da jeg leste det. Men hun er klar for å ta «fighten»

Arret på høyrekneet vitner om korsbåndoperasjonen Haavi hadde på sensommeren i fjor, men sju måneder er gått, og et comeback er relativt nært forestående.

– Det går egentlig veldig bra. Det går etter planen. Det kan fortsatt skje ting, men det begynner å nærme seg. Så det er veldig motiverende, sier hun etter en økt på Olympiatoppen.

– Jeg har meldet litt med henne

LSK-spilleren måtte dra hjem fra VM i Frankrike i sommer etter å ha røket korsbåndet på trening.

Tidligere denne uken kom nyheten om at Hegerberg har pådratt seg samme skade.

– Det stakk skikkelig i magen da jeg leste det. Det stikker nok ekstra fordi man har vært gjennom det selv. For min del var det litt uvirkelig. Jeg tror ikke jeg husker det eksakte øyeblikket jeg fikk beskjed. Jeg fikk litt sjokk, egentlig, sier hun.

– Har du snakket litt med henne?

– Jeg har meldet litt med henne. Det er en tung beskjed å få, men det virket som hun var veldig klar for å ta den «fighten». Jeg sa bare at det var ufattelig kjipt å lese og at jeg tror jeg skjønner hvordan hun har det nå. Og jeg skrev, selv om det vanskelig å skjønne det nå, at det kommer mange gode ting ut av en slik periode også. Man må huske på det.

– Kommer hun seg bra gjennom en slik skade, tror du?

– Det er jeg ikke i tvil om.

– Det har vært krevende på mange områder

Som er tilfellet for de fleste som ryker korsbåndet, er rehabiliteringsperioden for Hegerberg ventet å være på ni til tolv måneder.

Etter sju måneder på sidelinjen, begynner derfor Haavi å øyne et comeback.

– Det er vel tidligst ni måneder etter skaden at man kan spille igjen, og det er vel nøyaktig ved seriestart. Så jeg har et håp om å få noen minutter rundt det tidspunktet. Men jeg vet ikke, sier hun.

– Hvordan har perioden etter skaden vært?

– Det har vært krevende på mange områder, både fysisk og psykisk. Jeg tror ikke man klarer å forberede seg helt på hvordan det kommer til å bli. Det er vanskelig å forutse hvordan hode og kropp takler det. Så det har vært mange utfordringer. Men man merker at man har lært ekstremt mye. Jeg merker at jeg er sterkere mentalt og at jeg kanskje setter større pris på det å kunne spille fotball.

– Hva har vært det tyngste aspektet?

– Det tyngste har vært å stå utenfor fellesskapet. Man er vant til å trene sammen og med en gjeng, og så står man plutselig litt alene i sin egen verden. Det synes jeg har vært vanskelig. Og nå, når jeg trener med laget to-tre ganger i uka, så merker jeg hvor mye det betyr å ha en gruppe rundt seg.