Hei! Jeg har akkurat kjøpt en 1998-modell BMW 523i med automat. Bilen har kun gått 140.000 og har hatt alle servicer og vært godt fulgt opp av én eier frem til jeg kjøpte den. Alt funker og bilen går slik jeg tror den skal.

Bortsett fra når jeg kjører og så bremser ned til stopp, for så å starte igjen, f.eks. i en rundkjøring eller et kryss. Da tar det litt tid før bilen kommer seg i første gir.

Den blir liksom stående ett sekund eller to og henge i en slags nøytral, før giret slår inn. Jeg er vant til å få umiddelbart pådrag når jeg har kjørt andre automatbiler og det som skjer er at jeg gir gass, men det skjer ikke noe før etter to sekunder. Da har motoren såpass turtall at giret slår litt brått og hardt inn. All annen giring later til å funke helt fint og ingen andre ting som virker unaturlig.

Så lurer jeg på hva det kan skyldes og om det kan ha noe for seg å flushe kassa, som en kompis anbefalte, men som BMW selv ikke anbefaler på denne bilen da de mener det kan løsne ting og tang i en gammel kasse, noe man ikke ønsker. Noen tanker?

Benny svarer:

Noen tanker har jeg selvfølgelig! Du er ikke den første som opplever dette heller, det er dessverre slik at også automatgirkassene er slitedeler. Før eller siden går de i stykker.

Kilometerstand på 140.000 er slett ikke avskrekkende på en bil som din, men når den har blitt 22 år kan naturligvis litt av hvert skje. Også med girkassa.

Det aller første du kan gjøre her, er å sjekke automatoljen. Her finner du en peilepinne i motorrommet, som regel er den plassert nært torpedoveggen. Sjekk nivået. Symptomene du beskriver kan kanskje skyldes for lite olje. Sjekk og lukt på oljen også. Denne oljen skal være rød og lukte litt søtlig. Er den derimot brun og lukter litt svidd, ja da er ikke det noe godt tegn.

Etter det tror jeg at jeg ville stukket innom et verksted og bedt dem ta en feilsøking på girkassa. Det kan egentlig være ganske mange ting her. Det er lurt å få sjekket mikk-makket rundt.

Finner de ikke noe konkret, er neste steg å skifte olje og filter. Her er det veldig viktig å få ut all oljen også fra converteren. Nytt filter, ny olje og rengjøring av bunnpanna – det kan gjøre susen.

– Er det normalt at bilen girer tregere når det er kaldt?

Innvendig rens

Hjelper ikke dette heller, tyder det på at noe er feil i selve girkassen. Det kan også være noe med converteren. Det er en del som egentlig skal vare bilen ut, men slik er det ikke alltid i praksis.

Når BMW fraråder flushing, skal jeg være forsiktig med å anbefale det. Dette er i praksis en "innvendig rens" av girkassen. Det er ofte effektivt for å få bort støv, skitt og avleiringer som kan sette seg i løpet av årene. Men her skal man vite hva man gjør og jeg ville latt rådene fra verkstedet veie tungt her. På den annen side vet jeg at andre har gjort det med godt resultat.

Jeg håper dette gjør at du får ordnet opp i problemet. Gjør du ikke det, kan en ny byttekasse naturligvis være et alternativ, men vær klar over at det fort koster en god del penger. Da blir det naturligvis en avveining om det er verdt det eller ikke på en såpass gammel bil.

Ønsker deg all mulig lykke til!

