Halvgrove rundstykker med gulrot

1 l lettmelk eller vann

100 g Melange margarin (etter samarbeid om produktplassering)

1 pk gjær (tørr eller fersk)

1 ss honning eller 2 ts sukker (kan sløyfes)

1 1/2 ts salt

½ ts malt kardemomme

3-4 gulrøtter (ca. 5 dl finrevet gulrot)

600 g sammalt hvete, grov

2 dl solsikkekjerner

1 dl linfrø (knuste eller hele)

2 dl hvetekli

1 dl havregryn

1 1/2 ts kardemomme

ca. 900 g hvetemel

Best resultat får du om du elter i en kjøkkenmaskin.

Smelt margarin, tilsett melk og varm til «fingervarmt» . Hell over i en bakebolle, smuldre gjæren i den lunkne væsken, (tørrgjær tilsettes sammen med det tørre). Tilsett resten av ingrediensene i bakebollen og elt til du får en glatt, myk og smidig deig som slipper bakebollen, 8-10 min i kjøkkenmaskin.

Dekk bakebollen med plast eller et klede og la deigen heve til dobbel størrelse.

Ha deigen ut på et melet bakebord. Del i like store emner og trill til boller. Sett med litt avstand på bakepapirkledt stekebrett for rundstykker eller ca 1/2 cm avstand slik at de eser sammen til en «bollekake».

Dekk med et klede og la etterheve til dobbel størrelse, 30-40 minutter.

Før steking, pensle med litt vann og dryss over solsikkekjerner.

Stek rundstykkene midt i ovnen på 225°C i 10-12 minutter, 15 -20 min for «rundstykke-bollekake». Avkjøl på rist.

Avkjøl helt før de legges i pose. Egner seg godt til frysing.