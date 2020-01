15 minutter etter åpning hadde hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,05 prosent. Den siste uka har hovedindeksen dermed gått ned nær 2,9 prosent.

Etter noen dager med roligere markeder på Asia-børsene falt de igjen torsdag på grunn av virusfrykt. Også oljeprisen (brent) har falt til under 59 dollar fatet.

I sin morgenrapport skriver DNB Markets at når selskaper stenger ned virksomheten i Kina grunnet virusutbruddet, blir det tydeligere at Wuhan-viruset har en dempende effekt på kinesisk økonomi. Dette påvirker markedene verden over.

– Virusutbruddet i Kina har overskygget det meste den senere tid, og det med god grunn. Det vil si at stadig flere selskaper selger sine varer og tjenester globalt, inkludert i Kina, skriver Roger Berntsen i Nordnet i sin morgenrapport.

– Oljeprisen, som i stor grad er en temperaturmåler på utviklingen i verdensøkonomien også reagert ned på virusoppdateringen.

