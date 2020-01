Sander Berge ser ut til å bli klar for Sheffield United. Overgangsagen har holdt på i over et halvt år. Nordmannen var visstnok svært nære ved å signere for Premier League-klubben i sommer.

21-åringen har storspilt for belgiske Genk siden overgangen fra Vålerenga i 2017. I 2018/19-sesongen var nordmannen en sterk bidragsyter til at den belgiske storklubben kom seg inn i Champions League.

Millioner til norske klubber

Summen på overgangen skal ligge på et sted mellom 200-250 millioner norske kroner.

Det eksisterer flere summer, men kilder i Belgia opplyser at dette er den dyreste overgangen ut av Belgia noensinne. Før Berge nå havner i Premier League, var Youri Tielemans fra Anderlecht til Monaco den største overgangen.

Genk skal også ha forhandlet seg fram til en videresalgsklausul på 20 prosent om Sheffield United selger Sander Berge videre.

Den eksakte overgangssummen for Berge vil neppe bli offentliggjort av verken Genk eller Sheffield United, men økonomisk betyr overgangen uansett at flere norske klubber kan le hele veien til banken.

Ved en overgangssum på 200 millioner norske kroner, så ikke bare drypper det på Vålerenga og Asker Fotball - det regner sedler. 2. divisjonsklubben Asker tjente gode penger da Berge ble solgt til Vålerenga og deretter Genk. Gode penger blir det også nå som Berge er på vei til Sheffield United.

Etter det TV 2 erfarer har Asker rett på 2,5 prosent av totalt fem prosent som går til klubbene Berge har vært i i alderen 12-21 år. Solidaritetsmidlene ligger i bunn på alle overganger. I tillegg har de også sikret seg ytterlige prosenter med avtalen de skrev med Vålerenga. Totalt vil Asker fotball få rundt fire prosent av overgangsummen.

Vålerenga på sin side skal ifølge VG ha sikret seg en videresalgsklausul på mellom 12 og 12,5 prosent. Det betyr at Oslo-klubben vil få et sted mellom 25-30 millioner norske kroner om prisen på overgangen stemmer.

– Jobber med avtaler

Sheffield United-manager Chris Wilder bekreftet at flere spillere var på vei til klubben på torsdagens pressekonferanse. En av de skal være Sander Berge, uten at 52-åringen nevnte navn.

– Det er et viktig overgangsvindu for oss. Vi er nødt til å forsterke for å forbedre oss.

– For øyeblikket jobber vi med å få på plass to til tre avtaler. Vi er i en bra posisjon og vi vil fortsette å være det.

Skulle Berge bli klar før overgangsvinduet stenger fredag kveld, kan han få sin Premier League-debut lørdag ettermiddag når Sheffield United møter Crystal Palace på bortebane.