Frp vil at fireåringer skal testes i norsk

Fremskrittspartiet fremmer torsdag forslag i Stortinget om at alle barn må gjennomføre en obligatorisk test av norskkunnskaper ved fireårskontroll.

– Altfor mange barn starter på skolen uten å kunne norsk godt nok. Ikke bare gir det barna et svakt utgangspunkt for å følge undervisning, men gjør det også vanskelig å henge med på det sosiale, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp til TV 2.

– Bjørnetjeneste

For ett år siden var Høyre, KrF, og Venstre enige i forslaget da de fire partiene forhandlet felles regjeringserklæring.

Nå fremmer Frp forslaget som ifølge partiet skal bidra til bedre integrering, og hindre at kommunebudsjettene belastes unødig med tolketjenester.

– I dag gjennomføres språktest på barnets morsmål. Det er å gjøre barnet en bjørnetjeneste. Når barnet nærmer seg skolestart må vi kunne forvente at de mestrer norsk språk godt nok til å kunne følge med på skolen og sosiale aktiviteter, mener Bruun-Gundersen.

Den såkalte fireårsundersøkelsen finner sted på helsestasjoner, og barnets språklige utvikling er blant det som undersøkes før skolestart.

Ulik praksis

Ifølge Helsedirektoratet har helsestasjonene ulik praksis om hvordan de møter minoritetsspråklige barn. Vanligvis brukes det tolk hvis foreldrene ikke mestrer norsk.

– En systematisk observasjon på helsestasjonen gir oss bare informasjon om hvordan barnet fungerer i én språklig situasjon. Det er viktig å innhente kunnskap om barnets utvikling på morsmålet. Dette begrunnes med at i praksis er det vanskelig å avgjøre om avvik i norskferdigheter (andrespråket) skyldes den alminnelige utviklingen av andrespråket eller om det tyder på spesifikke språkvansker, heter det i de nasjonale faglige retningslinjene for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.

I Helsedirektoratets retningslinjer heter det også at det er viktig at barn med minoritetsspråklig bakgrunn har et godt morsmål, fordi morsmålet har en egenverdi og er sterkt knyttet til barnets følelsesliv og personlighetsutvikling.

– Det er imidlertid viktig at minoritetsspråklige barn som skal vokse opp i Norge, også utvikler et godt norsk språk når morsmålet er etablert. Morsmålet vil være med å danne grunnlaget for utviklingen av språk nummer to. Det er derfor vesentlig at barn i de første leveår blir omgitt av morsmålet i samspill med sine nærmeste, står det.

– Ikke viktig at fireåringer kan morsmålet sitt

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson mener at barn må kunne snakke norsk for å utvikle sosiale ferdigheter, føle tilhørighet og samhold.