Salget av flerbruksbiler har gått kraftig tilbake de siste årene. Svært mange kunder velger SUV i stedet. Og her hjemme lider bilklassen også under at det ikke finnes elektriske alternativer.

Resultatet av det er både fallende salg og langt færre modeller enn for bare noen år siden.

Ford er en av produsentene som har merket dette aller best. De har satset tungt på flerbruksbiler i flere klasser. Nå er flere av dem borte, mens sjuseterne S-Max og Galaxy begge er godt ute i livsløpet.

Men nå får de to en viktig fornyelse. Tidlig neste år kommer nemlig begge disse i hybridutgave.

Ny drivlinje

Ford investerer over 400 millioner kroner i sin Valencia-fabrikk for å få til dette. To nye produksjonslinjer vil sette fabrikken i stand til å montere batteriene til helt nye Kuga ladbar hybrid – pluss hybridutgaver av Kuga, S-Max og Galaxy.

Det betyr også at S-Max og Galaxy deler den samme hybrid-teknologien som introduseres i nye Kuga senere i år. De vannavkjølte litium-ion-batteriene monteres i en kollisjonssikker og vanntett konstruksjon i bunnen av bilen. Dette bidrar til at plassen innvendig blir utnyttet mest mulig effektivt.

Drivlinjen består av en 2,5-liters bensinmotor, en elektrisk motor, generator og et litium-ion-batteri.

S-Max og Galaxy er to av de største flerbruksbilene på markedet i dag.

Lavere utslipp

Både S-Max og Galaxy hybrid vil komme med syv seter som standard og vil ha den samme romslige plassen som de konvensjonelle versjonene. Bagasjeromsvolumet blir på opptil 2.200 liter på S-Max - akkurat som i dag og Galaxy hybrid får også uendret bagasjevolum, opptil 2.339 liter.

Begge modellene har 200 hk og et maksimalt dreiemoment på 210 Nm. Både akselerasjon fra start og i fart skal være raskere enn med Ford EcoBlue dieselmotor og bilene vil kunne trekke tilhenger på 1.500 kilo.

Samtidig skal de kunne kjøres både helelektrisk og i kombinasjon med bensinmotoren. Målt etter den nye og strengere WLTP-målemetoden vil CO2-utslippet være på 140 g/km, her er det også et kraftig redusert NOx-utslipp.

Dagens S-Max og Galaxy har vært på markedet i fem år, de har fått flere oppgradringer underveis.

Lære deg å kjøre energieffektivt

Flere teknologier skal sørge for optimal drivstoffeffektivitet

Bremseteknologi som regenererer opptil 90 prosent av bremseenergien og som brukes til å lade batteriet.

Fords eget system som viser deg hvordan du kjører, og lærer deg hvordan du kan gjøre dette mest mulig energieffektivt.

Elektrisk styring, klimaanlegg og elektrisk kjøling av motoren

Ford er i gang med en stor, elektrisk offensiv i Europa. Dette omfatter både hybrid, ladbar hybrid og rene elbiler.

Dagens generasjon av S-Max og Galaxy ble presentert i 2015. De har så langt solgt i henholdsvis 125.000 og 69.000 eksemplarer i Europa. Salget av S-Max økte forresten ni prosent i Europa fra januar til november i fjor, sammenlignet med samme periode året før. Det er ikke dårlig for en modell som er såpass langt ute i livsløpet.

Samtidig som dette skjer, gjør Ford seg klare til å lansere sin første ladbare hybrid i Norge. Det gjør de med tredje generasjon av familie-SUVen Kuga. Og senere i år kommer det en svært viktig elektrisk nyhet fra merket. Da lanserer de nemlig elbilen Mustang Mach-e. Her har forhåndsinteressen vært svært stor i Norge, det er ventet at den vil stå for en stor del av Ford-salget her hjemme fremover.

