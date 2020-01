Ford er i gang med en skikkelig elektrisk offensiv. Mot slutten av 2022 forventer de at mer enn halvparten av personbilsalget i Europa er en elektrifisert modell.

Hjemme i Norge kan den nye kompakt-SUVen Puma bli en svært viktig modell for Ford. Den er på vei ut til landets forhandlere i disse dager. Som vanlig står design og kjøreegenskaper i fokus når Ford lanserer en ny modell.

Akkurat nå er Brooms Mats Brustad i Spania for å teste nykommeren, nærmere bestemt i solfylte Marbella.

Nå skal vi finne hvilket førsteinntrykk Mats har av bilen.

Ligger bra på veien

Ring, ring

– Hallo Knut! Nå har jeg akkurat kjørt noen helt ville fjelletapper her. Bratte stigninger, smale veier og utallige svinger. Jeg kan virkelig ikke huske sist jeg har kjørt bil på så spennende og morsomme veier, forteller Mats entusiastisk.

– Da har du vel fått et greit inntrykk av bilen allerede?

– Absolutt! Vi klarte å sikre oss ST-line-utgaven de første etappene. Dette er på mange måter toppmodellen, med litt ekstra styling, stivere understell og 155 hk. Ford har selv gått tydelig ut med at nye Puma skal gi den beste kjøredynamikken i klassen. Så langt kan jeg ikke si mye imot det. Bilen kjører bra, inntrykkene minner mye om de man får bak rattet i en Fiesta.

Ford har lagt testkjøringen sin til Malaga i Spania. Oppover fjellsidene er det gode muligheter for å teste bilene ordentlig.

To ting vil skuffe mange

Nye Ford Puma bygger på samme plattform som Fiesta, men er strukket noe i fysiske mål. I lengderetning måler bilen 4,18 meter mot 4,06 på Fiesta.

– En viktig nyhet på Puma er at bilen nå leveres som mildhybrid. Det vil si at en liten elmotor integreres sømløst med Fords EcoBoost bensinmotor på 1 liter. Fordelene blir noe høyere dreiemoment, samt at drivstofføkonomien bedres med opptil 9 prosent, forteller Mats.

Desert Island Blue er en farge som får frem designelementene godt.

Velger du ST-line yter drivlinjen 155 hk, mens innstegsmodellen Titanium leverer 125 hk.

– En kompakt-SUV som Puma, med god plassutnyttelse, mildhybridsystem og fine kjøreegenskaper er i utgangspunktet en kjempeinteressant modell for Norge. Men bilen har i mine øyne et par minuser, som kanskje vil skuffe noen.

Mats fortsetter:

– For det første får du ikke firehjulsdrift. Velger du mildhybrid, er det dessuten kun manuell girkasse som gjelder. Automatgir blir kun tilgjengelig på en vanlig bensinutgave som kommer til Norge litt senere, sier Mats.

Interiøret i Puma er veldig likt de øvrige Ford-modellene.

Ny designfilosofi

Nye Puma har en gunstig startpris i Norge. Innstegsmodellen begynner på 275.800 kroner. Da får du 17-toms felger, parkeringssensor bak og til og med massasje i setene.

ST-line-versjonen koster fra 310.300 kroner. Her får du altså 155 hk, 18-toms felger, sportsunderstell og digitalt instrumentpanel, for å nevne noe.

– Hva kan du si om utseendet på bilen?

– Det er helt klart et design som skiller seg tydelig ut fra de andre Ford-modellene. Her skal det også sies at Puma legger føringer for en helt ny designfilosofi. Før jeg så bilen live, må jeg innrømme at jeg ikke har fått helt tak på frontpartiet. Men det ser mye tøffere ut i virkeligheten. I ST-line fremstår bilen sportslig, noe den også er i forhold til mange av konkurrentene.

Med mildhybrid-motoren er Puma kun tilgjengelig med 6-trinns manuell girkasse.

Best i klassen

Mats legger til at han er imponert over plassutnyttelsen og de praktiske egenskapene ved bilen.

Fords nye "Megabox" rommer 80 liter.

– Ja, her har Ford virkelig vært flinke. Bagasjerommet er klasseledende med 456 liter. En stor nyhet her er det Ford kaller for «Megabox». Det er rett og slett en stor brønn, som rommer 80 liter, alene. I bunn finner du en dreneringsplugg, som gjør at du enkelt kan vaske oppbevaringsrommet. Her kan man slenge inn sølete saker og ting man ellers ikke vil ha i bagasjerommet.

– Men nå må jeg nesten legge på Knut! En ny etappe venter, og jeg gleder meg som en 24-åring fra Eidskog ville ha gjort.

– He he, jeg skjønner. Du får kjøre pent og nyte varmen så lenge det varer.

– Absolutt! Her er det godt over 20 grader og strålende sol. Vi snakkes.

Broom kommer tilbake med full test av bilen når Mats er tilbake i Norge.

Puma er starten på en ny designfilosofi fra Ford.

