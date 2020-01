Disse landslagsløperne må prestere i NM

Norgesmesterskapet i langrenn starter i dag. Selv om et nasjonalt mesterskap i verdens beste langrennsnasjon selvsagt innebærer en del prestisje også blant de beste, er det ingen tvil om at NM betyr aller mest for løperne utenfor landslag.

Så langt i årets sesong er det imidlertid overraskende mange landslagsløpere som har slitt. Det betyr at en rekke mindre kjente løpere har fått sjansen i verdenscupen. Denne har flere av dem grepet med begge hendene.

Se bare på navn som Anne Kjersti Kalvå, Julie Myhre, Magni Smedås og Anniken Gjerde Alnæs, eller ta en titt på herrene og navn som Pål Trøan Aune, Gjøran Tefre, Jan Thomas Jenssen, Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl. Alle har levert på nasjonalt nivå, men viktigst av alt; de har gått fort når de har fått sjansen i verdenscup.

Dette gir årets NM på Konnerud en ekstra dimensjon. Her står nemlig ikke bare heder, ære og kanskje en verdenscupplass eller to på spill. I denne mesterskapsfrie sesongen kjempes det også om landslagsplasser inn mot en ny runde med mesterskap. Her er landslagsløperne som har kniven på strupen og må prestere i NM, i hvert fall om de ønsker å være med på moroa resten av sesongen.

Niklas Dyrhaug: Med både individuell medalje og stafettgull fra VM er det ingen tvil om toppnivået til trønderen. Etter et par sesonger preget av sykdom og skader sliter imidlertid Dyrhaug med å finne tilbake til toppformen. I verdenscupen leverte han riktignok en 16. plass da han fikk sjansen på Lillehammer, men i Skandinavisk Cup og nasjonale renn har det imidlertid gått langt tyngre. I NM går kanskje Dyrhaug for fremtiden som landslagsløper. Da kan endringen til 30 kilometer klassisk fellesstart vise seg å være en gavepakke.

Finn Hågen Krogh: I 2017 sørget han for norsk gull og en av de mest spennende VM-stafettene i nyere tid. Siden den gang har det vært langt mellom høydepunktene for Finn Hågen Krogh. NM-gullet i fjor sørget riktignok for både VM-plass og fornyet tillit på landslaget, og skal finnmarkingen gjøre comeback i verdenscupen vil en ny NM-medalje komme svært godt med. Endringen til skøytesprint i NM passer ingen bedre enn Krogh. Så langt i årets sesong har det stort sett gått tungt, med unntak av en overlegen seier på 30 kilometer i Skandinavisk Cup. Dagen før røk han imidlertid i prologen i skøytesprinten. I NM er han forhåpentligvis påskrudd, for ellers kan det spøke for fremtiden som landslagsløper.

Eirik Brandsdal: Det er ikke mange løpere som har hengt med i verdenstoppen i sprint i flere år enn Kjelsås-løperen Eirik Brandsdal. De siste sesongene har det imidlertid vært lengre mellom høydepunktene, og Oslo-gutten har vurdert å legge opp flere ganger. Kanskje er årets sesong hans siste, og lite hadde vel da passet bedre enn å avslutte på topp i verdenscupen. Da må han klare å holde unggutta bak seg, og første mulighet til å forsvare verdenscupplassen kommer i NM. Så langt har sesongen vært skuffende og preget av sykdom før jul, men forhåpentligvis finner veteranen formen til NM.