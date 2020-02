Kjøpte babygrøt – føler seg lurt

– Når man gir babyen sin et produkt som er merket med ordet «grøt», tror jeg det av mange blir tolket som et fullverdig måltid. Jeg synes ingen av disse produktene kan kalles for et ordentlig måltid, sier Walle.

Villedende markedsføring

Også Henriksen ved UiO er redd for at foreldre skal bli lurt når de skal velge mat til barna.

– Foreldre vil tro at dette her er akkurat like bra som vanlig barnegrøt, men det er det ikke, sier Henriksen.

LITE MEL: Det er Rema 1000 sitt merke Lev Vel som har minst mel i seg, med seks prosent mel og 74 prosent fruktpurè. Nå endrer de navnet på produktet. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

Hun mener at det å spise innholdet i en slik klemmepose ikke tilsvarer næringsinnholdet man får ved å spise en porsjon med vanlig babygrøt.

– Jeg synes det er villedende markedsføring. De utnytter det at foreldre ønsker å gi barna sine en veldig god start, og da kan de få inntrykk av at dette er bedre å gi enn vanlig grøt.

Også Ørbekk mener at navnet gir inntrykk av et produkt som inneholder mest grøt.

– Jeg tenker det burde hete «frukt med fullkorn» eller «frukt med korn», så man vet litt mer hva man får.

Rema 1000 svarer

Av de fire produsentene er det Rema 1000 sitt merke, «Lev Vel», som kommer dårligst ut. Klemmeposene deres inneholder seks prosent mel. Etter at Matkontrollen tok kontakt, har de besluttet å skifte navn.

– Vi ser at det kan blir tydeligere, så vi kommer til å endre navnet til «fruktgrøt» på dette produktet, forteller Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef for Rema 1000.

Hägg mener at sukkerinnholdet i en av deres klemmeposer sammenlignes med det man finner i en banan. Men han kan også informere om at de kommer til å gjøre endringer på innholdet i produktet.

– Banan er mye brukt, og det har et naturlig høyt sukkerinnhold. Vi skal se på om vi kan ha i litt mer eple, som har et lavere sukkerinnhold. Dessuten skal vi ha i litt mer fiber i produktet.

Dette svarer Nestlè

Axel Heiberg-Andersen, kommunikasjonssjef i Nestlè, forteller at deres klemmepose med grøt er laget på nøye utvalgte økologiske råvarer tilpasset barn.

– Vi har tilsatt syv prosent fullkornshavre for å gi et mer mettende mellommåltid med fullkornets positive egenskaper. Frukten kommer fra 100 prosent ren fruktpuré, og sukkeret kommer dermed naturlig fra epler, blåbær og banan.

Heiberg-Andersen forteller at produktet deres ikke er ment å skulle erstatte et tradisjonelt grøtmåltid, men er ment som et mellommåltid.

Dette svarer Semper

Anne Lindfeldt, kommunikasjonssjef i Semper Nordic, mener at grøten deres er et bra mellommåltid.

– Semper og Organix grøt i klemmepose inneholder samme mengde korn som i en porsjon babygrøt du koker hjemme. I tillegg inneholder de frukt, og er beriket med vitaminer og mineraler.

– Vi følger forskning og anbefalinger innen ernæring, og merkingen av grøten er i samsvar med lovgivningen i Norden.

Dette svarer LilleGo’

Kvalitets- og bærekraftssjef for Unil, Wibecke Johansen, mener at både navn og ingredienslisten på klemmeposen deres tydeliggjør innholdet.

– For å unngå å virke villedende har vi bevisst kalt produktene «Frukt & Grøt», med «frukt» først i navnet ettersom produktet inneholder mest frukt. Dette gjenspeiles også i ingredienslisten, hvor prosentandel er oppgitt bak hver ingrediens (70 % frukt og 30 % grøt).

Johansen informerer om at produktet deres ikke er tilsatt sukker, men at sukkeret kommer naturlig fra frukt, bær og korn.

– Vi mener at vi trygt kan si at LilleGo' Frukt & Grøt er et godt mellommåltid, både når det gjelder sukker- og fiberinnhold.