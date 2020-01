Torsdag offentliggjorde Ikea at samtlige av utsalgene i landet blir stengt i Kina som følge av utbruddet av den nye coronaviruset i Wuhan.

Det kommer etter møbelgiganten onsdag offentliggjorde at de planlegger å stenge om lag halvparten av sine varehus i landet inntil videre.

14.000 berørt

Ikea har omtrent 30 butikker i Kina, med totalt 14.000 ansatte, skriver Reuters.

De berørte medarbeiderne blir bedt om å holde seg hjemme inntil videre med betalt permisjon.

– Avgjørelsen er tatt etter en nøye vurdering av epidemisituasjonen, og Ikea i Kina samarbeider aktivt med lokale myndigheter i byene og regionene der vi operer, sier Ikea i en uttalelse.

Google stenger

Også Google stenger alle sine kontorer i Kina etter virusutbruddet. Det inkluderer kontorene i Taiwan og Hongkong

Google har kontorer i Beijing, Shenzen, Guangzhou, Shanghai og Hongkong. i tillegg har de fem kontorer i Taiwan. Kontorene stengte opprinnelig under den kinesiske nyttårsfeiringen, og besluttet å holde stengt inntil videre.



Kinesiske myndigheter opplyste torsdag at 170 mennesker er døde som følge av viruset og at over 7.700 mennesker nå er smittet. Antallet smittede har økt rekordfort de siste dagene.