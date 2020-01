Høyre-topper: Satsing på vindkraft må belønnes

Komitéleder Linda Hofstad Helleland, som også er nyslått distriktsminister, ber nå partiets landsmøte gjøre et klart vedtak:

– Vi trenger å skape flere jobber, og da må vi ta i bruk naturressursene. Men samtidig må lokalbefolkningen føle at de sitter igjen med noe. Derfor må mer av verdiskapningen bli igjen lokalt, sier hun til NTB.

– Et eksempel på hvordan dette kan gjøres, er dagens prinsipp for vannkraftbeskatning. En god ledesnor vil være at hoveddelen av inntektene må gå til lokalsamfunnet, sier Helleland.

På landsmøtet i mars ønsker Høyres programkomité derfor debatt om beskatning eller avgiftslegging av vannkraft, vindkraft og lakseoppdrett – og hvordan inntektene skal fordeles.

Ser på modeller

Helleland mener det er på høy tid å si klart fra om at kommuner som stiller fjorder, fjell eller naturområder til disposisjon for næringsutvikling, må få noe igjen for det.

– Lokalpolitikerne må vurdere hvordan naturressursene kan utnyttes mest mulig effektivt, samtidig som man balanserer hensynet til naturen, sier hun.

Høyre-toppen peker på behovet for å skape folkelig oppslutning om at næringsaktører tar i bruk naturressurser.

– Det er rett og rimelig at man kompenseres med skatte- og avgiftsinntekter når man stiller arealer til disposisjon og bidrar til jobber og velferd i Norge.

Helleland presiserer at Høyre fortsatt står ved fjorårets landsmøtevedtak om å si nei til grunnrenteskatt for laksenæringen. Men det finnes andre muligheter:

– En mulighet er en arealbeskatning eller produksjonsavgift som går tilbake til lokalsamfunnet, sier hun.

Distriktsprofil

Senterpartiet har vokst seg stort på et bredt opprør i norske distrikter mot alt fra sentralisering av sykehus, politi og domstoler til protest mot ferjepriser og vindkraftmotstand.

Utnevnelsen av trønderen Helleland til ny distrikts- og digitaliseringsminister ble umiddelbart tolket som et forsøk fra regjeringen på å komme på offensiven overfor distriktene.

Helleland advarer mot en polarisert debatt om utbygging og beskatning av vindkraft, vannkraft og oppdrett.

– Vi trenger skatteinntekter fra jobbene som skapes, vi kan ikke leve av teknologi alene, sier hun.

Høyres programkomité skal på landsmøtet legge fram forslag til noen klare retningsvalg – å ta i bruk naturen, men samtidig kompensere kommunene er ett av dem. Mer detaljerte forslag skal utarbeides før landsmøtet i valgåret 2021.

Mange ukjente

Mye er uklart når det gjelder utbygging og beskatning av vindkraft på land og vannkraft, samt beskatning av lakseoppdrett.