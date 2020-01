aSøndag 26. januar omkom ni personer da et helikopter styrtet i California. Ombord i helikopteret var basketballikonet Kobe Bryant(41) og hans datter Gianna Maria-Onore Bryant(13).

Torsdag morgen kom Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant med en kommentar etter ulykken på sin Instagram-profil. Hun forteller at familien er knust etter Kobe og Giannas bortgang.

– Vi er helt knust etter tapet av min kjære ektemann Kobe, som var en fantastisk far til fire barn, og min elskede Gianna, en kjærlig, omsorgsfull, søte Gianna. Hun var en fantastisk søster for Natalia, Bianka og Capri.

– De var høyt elsket

Vanessa Bryant skriver videre at familien var utrolig heldig som hadde de to i livene sine.

– Jeg trøster meg med at både Kobe og Gigi visste at de var høyt elsket. Vi var utrolig heldige som hadde dem i våre liv. Jeg skulle ønske de var med oss for alltid. De ble tatt fra oss så alt for tidlig, skriver Vanessa Bryant.

Hun beskriver videre at at de vil prøve å komme seg videre med Kobe og Gianna i tankene.

– Jeg er ikke sikker på hvordan livene våres vil bli i tiden som kommer, og det er umulig å se se for seg et liv uten dem. Vi våkner hver dag og prøver å komme oss videre fordi Kobe og Gigi skinner ned på oss og viser vei. Vår kjærlighet overfor dem er ubetinget. Jeg skulle ønske jeg kunne gitt dem en klem og et kyss, hatt dem hos oss for alltid, skriver hun.

Hun takker også for den massive støtten som har kommet i etterkant av ulykken.

– Mine døtre og jeg vil takke millionene av folk som har vist støtte og kjærlighet i denne forferdelige perioden. Tusen takk for all støtten, vi trenger den definitivt, skriver hun.

– Vi deler sorgen

Videre uttrykker Vanessa Bryant sin støtte til pårørende av de syv andre som døde i helikopterulykken.

– Vi er helt knust på vegne av de andre familiene som mistet sine kjære på søndag. Vi deler sorgen med dem. Det finnes ikke ord som kan beskrive vår smerte akkurat nå, sier hun.