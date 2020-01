Under onsdagens runde riksrettssaken mot president Donald Trump ble hva Hunter Biden hadde brukt lønnen han tjente mens han var styremedlem i det ukrainske gasselskapet Bursima et tema.

Biden jobbet for gasselskapet fra 2014 til 2019. Han tjente ifølge Bloomberg over 450.000 kroner i måneden, i tiden han jobbet for det ukrainske gasselskapet.

Firmaet ble gransket

I 2014 ble Ukrainas tidligere Økologi- og naturresursminister Mykola Zlochevsky gransket for korrupsjon. Han trådte av samtidig med president Victor Yanukovych etter store protester. Den tidligere ministeren er også grunnleggeren av firmaet Biden jobbet for, nemlig Burisma.

Denne granskningen førte ikke til noen kriminelle anklager mot Burisma eller Zlochevsky. I 2017 betalte firmaet i tillegg inn omlag syv millioner dollar ekstra i skatt. Det må nevnes at Burisma Holding er registrert på Kypros. Det er i etterkant også bevist at granskningen aldri hadde noe med Hunter Biden å gjøre, skriver Bloomberg.

Beskyldt for korrupsjon

Under onsdagens runde av riksrettssaken mot Trump spurte den republikanske senatoren John Kennedy Trumps advokater om hva Hunter Biden angivelig skal ha brukt pengesummene han tjente som styremedlem i Burisma på.

– Hvilket arbeid utførte Hunter Biden for Burisma holdings som rettferdiggjorde lønnen hans?

Hvilket arbeid Biden skal ha gjort for Burisma hadde ikke Trumps advokater noe godt svar på, men Trumps advokat, tidligere statsadvokat i Florida, Pam Bondi kontrer med å forklare at Biden har reist til Norge med sine barn.

– Biden dro på fisketur til verdens dyreste land, Norge.

Hvorvidt man kan si at å dra på fisketur til Norge beviser noe som helst kan man jo spekulere i.

Anklager Bidens for korrupsjon

Donald Trump har tidligere beskyldt Hunter Biden, som er Joe Bidens sønn for å ha bedrevet korrupsjon i perioden Biden var styremedlem i Burisma. Dette er i det hele tatt nær hele kjernen av riksrettsaken.

Donald Trump skal ifølge tiltalen ha holdt igjen militær bistand til Ukraina, som er i krig med Russland, for å presse Ukrainas president til å offentliggjøre at Biden og sønnen er under etterforskning.

Trump har så langt ikke lagt frem noe bevis som underbygger påstanden om at Biden er skyldig i korrupsjon.

En annen advokat i Trump-administrasjonen, Rudy Giuliani har hevdet at Joe Biden lovet Ukraina en million dollar hvis de sparket de som gikk til søksmål mot sønnens selskap Burisma.