– Grunnen til at vi kommer til å vinne Iowa er at vi har den beste grasrotskampanjen av alle kandidatene, sier Sanders til rundt 150 fremmøtte i småbyen Perry i Iowa.

Sanders har hatt noen gode uker i Iowa, den første delstaten som får velge kandidater i det demokratiske primærvalget. Det startet for snart tre uker siden da CNN og Des Moines Register sin meningsmåling, som regnes som den desidert beste av målingene fra Iowa, viste at Sanders hadde overtatt ledelsen.

Senere har andre målinger, deriblant fra New York Times, bekreftet dette. Nå ligger Sanders på førsteplass i Iowa på nettstedet FiveThirtyEight sin gjennomgang, hårfint foran favoritten Joe Biden.

Fire år etter at Sanders ga Hillary Clinton kamp til døren kan han bli Demokratenes presidentkandidat.

– I 2016 ble han snytt for seieren av Hillary Clinton så siden hun ikke stiller denne gangen så føler jeg at han har en god sjanse til å vinne nominasjonen, sier Chris Grove, som også støttet Sanders ved forrige primærvalg.

Comeback

I oktober så det mørkt ut for Sanders-kampanjen. Elizabeth Warren gikk forbi ham på meningsmålingene, og Sanders tilbragte flere dager på sykehus i Las Vegas etter et hjerteinfarkt. Nå har han klart å samle inn støtteerklæringer fra flere fagforeninger og politikere på venstresiden som Alexandria Ocasio-Cortez, og velgerne hans sier de ikke er bekymret for helsen hans.

– Til å være en eldre kandidat har han masse energi, sier Grove.

Monica Peitz har fortsatt ikke bestemt seg for hvem hun skal stemme på, men som mange andre demokratiske velgere liker hun at Sanders har hatt de samme standpunktene i flere tiår. Siden 2016 har Sanders lykkes i å trekke partiet til venstre, og han har blitt et av partiets mest fremtredende politikere.





– Det er takket være ham at offentlige helsetjenester for alle og minstelønn har blitt en del av den politiske debatten, sier hun.

Peitz sier hun ikke vet hvem hun skal stemme på fordi hun er usikker på om kandidater som Sanders og Warren kan vinne over nok uavhengige velgere i november til å slå Donald Trump.

– Hjertet sier Bernie Sanders eller Elizabeth Warren, men hjernen sier kanskje vi burde gå for en som er mer moderat, sier Peitz.

Favoritten til unge velgere

Sanders sin styrke er hans enorme oppslutning blant unge velgere. Ifølge en meningsmåling fra Quinnipiac University vil halvparten av velgere under 35 stemme på ham.

– Den viktigste politiske saken for meg er klimaendringene, og han har den mest ambisiøse klimaplanen, sier Max Lobu som hare reist fra New York til Iowa for å hjelpe Sanders-kampanjen.

Hvis Sanders skal vinne både Iowa og nominasjonen er han avhengig av at unge velgere møter opp. Andrew Paulson er førstegangsvelger, og han dro på folkemøtet til Sanders fordi han ble overtalt av en venn.

– Han er en stor Bernie-tilhenger og han sa til meg at jeg burde dra hit og lære litt om politikken hans, sier Paulson til TV2.