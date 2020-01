Politiet opplyser at flere har ringt inn til politiet ved 20.40-tiden onsdag kveld og meldt at de tror noen kan ha falt i Glomma ved Årnes i Nes i Viken fylke.

– Innringerne sier de har hørt plasking og rop. Vi har derfor iverksatt et stort søk, sier operasjonsleder Ronny Årstein i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyser at samtlige nødetater deltar i søket, samt at Sea King er på vei fra Rygge.

Det er iverksatt søk langs elvebredden fra Glomma Terrasse.

Politiet ser alvorlig på henvendelsene og har derfor satt i gang et stort søk.

– Men vi har også fått med oss, på sosiale medier, at det er populært med vinterbading om dagen. Men vi vet ikke om det er det vi har med å gjøre her. Dersom noen har vinterbadet i dette området rundt klokken 20.30, ønsker vi at vedkommende tar kontakt, sier Årstein.

Fire politipatruljer, en rekke brannmannskap, samt ambulansepersonell deltar i søket.

Saken oppdateres!