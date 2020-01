Tirsdag kveld ble en bil påkjørt av et tog i en planovergang i Vikersund.

En mann i 30-årene døde.

Bare minutter før ulykken, kjørte Bente Camilla Kleppe (42) samme sted.

– Jeg hadde vært på Kiwi med sønnen min, og vi skulle hjem, sier Kleppe.

Mørkt

Hun bor like ved overgangen, og kjører der daglig.

Denne gangen var noe annerledes.

– Vanligvis blinker det lys, enten hvitt eller rødt, for om det er trygt eller ikke trygt å passere. Denne kvelden var det bare helt mørkt, sier hun.

Hun kjørte over planovergangen og hjem, og tenkte ikke noe videre over det. Ikke før samboeren fortalte henne at det hadde vært en ulykke.

– Det er veldig vanskelig, veldig mange tanker. Tenk om det hadde vært sønnen min og meg, sier hun.

Etterforskning

Ulykken etterforskes av både politiet, havarikommisjonen og Bane Nor, som er ansvarlig for planovergangen.

Ingen ønsker foreløpig å uttale seg til TV 2 om hva de mistenker som årsak til ulykken.

Bane Nor har ovenfor TV 2 bekreftet at den aktuelle planovergangen har hatt feil som har blitt reparert seks til syv ganger det siste året.

– Det er lite sannsynlig at det er noen sammenheng, sier pressekontakt Olav Nordli i Bane Nor.

Ubehagelige opplevelser

Likevel er det flere naboer som har opplevd ubehagelige ting med akkurat denne planovergangen.

– I november var det to tilfeller der bommen hadde låst seg helt nede, slik at ingen kom seg over, forteller Katarzyna Szymczak, som bor like ved.

– Da jeg hørte hva som hadde skjedd ble jeg helt sjokkert, og jeg tenkte på feilene, at det kanskje var en sammenheng. Jeg er i sjokk fremdeles. Det er forferdelig, sier hun.

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (Sp) sier det blir viktig for folk å få et svar på hva som har skjedd.

– Først er det sjokk, så spørsmålet om hvem dette var, så er det jo spørsmålet om hvordan noe slikt kunne skje, sier hun.