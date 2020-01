Manchester United vant på Etihad for andre gang denne sesongen, men 1-0-seier over Manchester City holdt ikke til avansement i dobbeltoppgjøret i Ligacup-semifinalen.

Citys 3-1-seier på Old Trafford ble avgjørende og de lyseblå er klare for sin tredje strake Ligacup-finale med 3-2 sammenlagt over to kamper.

Solskjær tok en ny seier på Etihad og var fornøyd med de spillerne leverte til tross for at sjansen for et trofé glapp.

Se høydepunktene i Sportsnyhetene øverst!

– Det er vanskelig å dominere kamper, spesielt her. I dag kan jeg ikke be om mer, spillerne er helt på siste tuppa nå. Mentalt og fysisk trenger de en pause, sier Ole Gunnar Solskjær i et intervju med Viasport.

En som kan skape litt pusterom for United-profilene er nysigneringen Bruno Fernandes som ble klar onsdag.

– Han kommer til å gi oss flere strenger å spille på. Han kan spille på midten, offensivt og på kant i flere formasjoner. Han er en veldig god fotballspiller, sier Solskjær om portugiseren.

– Kan ikke fatte hvordan vi tapte

Manchester City-kaptein Kevin De Bruyne var sjokkert etter et nytt tap på hjemmebane, Manchester City hadde flest og størst sjanser bortsett fra United ene mål.

– Jeg kan ikke fatte hvordan vi tapte denne kampen. Jeg mener Manchester United ikke hadde en eneste sjanse i dag. Det var godt vi gikk videre til slutt, sier Kevin De Bruyne til Sky Sports etter kampen.

– I begge kamper har vi vært det beste laget. Jeg er tilfreds med spillerne og hvordan de spilte med problemene vi hadde i forsvar, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Møter Aston Villa i finalen

Aston Villa er Citys finalemotstander etter at de slo Leicester 3-2 sammenlagt, der Ørjan Nyland storspilte i Villa-buret.

Manchester City har vunnet begge de foregående Ligacup-finalene mot Arsenal (3-0, 2018) og Chelsea (4-3 på straffer, 2019).

Nemanja Matic ble kampenes eneste målscorer da United vant 1-0 over byrivalen.

Dette er andre gang Manchester City går målløse av sin egen hjemmebane. 6. oktober 2019 tapte de 0-2 mot Wolves.

Etter en pangstart fra Manchester City der David de Gea holdt de røde inne i kampen, var det Manchester United som tok ledelsen på Etihad.

Matic på godt og vondt

Etter 34 minutter landet et frispark fra Fred hos Nemanja Matic. Serberen banket ballen ned i hjørnet på volley.

Raheem Sterling hadde en gigantisk mulighet til å utligne for vertene etter en time spilt, men City-vingen blåste ballen over mål etter å ha rundet de Gea.

Et kvarter før slutt fikk målscorer Matic sitt andre gule kort og Manchester United måtte avslutte kampen med ti mann.

Manchester City hadde flere store sjanser i andre omgang og gikk på et ufortjent 0-1-tap. Resultatet hadde ingenting å si for utfallet, med 3-2 sammenlagt er Manchester City klare for Ligacup-finale mot Aston Villa.