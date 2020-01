Et litt uvanlig vårtegn preger Oslos gater denne vintermåneden. Brøytebilen er byttet ut med en kostebil.

Oslo Bymiljøetat har merket plussgradene på flere områder.

– Vi feier mer nå, både grus, løv og møkk. I tillegg kan vi kan utføre mer vedlikeholdsarbeid. Vi lapper flere asfalthull, sier seksjonssjef i Bymiljøetaten, Joakim Hjertum, til TV 2.

Syv graders forskjell

Flere plussgrader skiller årets januarmåned med normalen.

I Oslo har snitttemperaturen så langt i år vært på 2,9 grader. Men snitttemperaturen er vanligvis -4,3 grader, ifølge tall fra Meteorologisk institutt.

Mildværet gjør bygningsarbeidet mer effektivt. Her fra Veidekkes byggefelt på Frysja. FOTO: Mina Maria Rise

Temperaturforskjellen merkes godt i byggebransjen.

– Det er bra for byggebransjen i vinterperioden, det er det, sier Erik Knutsen til TV 2. Han er prosjektleder i Veidekke for Frysjaparken i Oslo.

Han forteller at de sparer både tid og penger på det milde været.

– I fjor hadde vi mye mer kulde og et stort snøfall i juleperioden gjorde at det var mye tyngre å komme frem. Vi måtte måke mye, og fjerne mye is som hadde kommet på om natten. Vi sparer tid på etterarbeidene også, sier prosjektlederen.

Færre hjemløse søker tilflukt

På Tempelet i Frelsesarmeens lokaler i Oslo står de klare til å ta imot over 100 hjemløse når det blir for kaldt. Det er helseetatene som bestemmer når de skal åpne dørene, men det skjer ikke før temperaturen føles som minus ti grader. Det har ikke skjedd i år.

Over 70 feltsenger står klare til bruk når det blir kaldere enn ti minusgrader i hovedstaden. FOTO: Mina Maria Rise

– Ting er veldig annerledes i år. Vi har ikke hatt åpent en eneste dag i januar i år, sier Hanne Hodnebrug til TV 2. Hun leder Frelsesarmeens migrasjonssenter.

Hun forteller videre at den milde vinteren har ført til at færre har behov for å søke tilflukt hos steder som Tempelet.

– Men vi står klare. Plutselig kommer minusgradene.