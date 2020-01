I syv år har DJ og kunstner Espen Cook bodd i byen Hongkong. Det siste året har blitt langt mer begivenhetsrikt enn han skulle ønske. Da gatekampene mellom politi og demonstranter roet seg like før jul i fjor, håpet han og mange her på bedre tider. Men det nye året var knapt nok begynt da krisen på nytt rammet innbyggerne i Hongkong. Corona-utbruddet i den kinesiske byen Wuhan har skapt krisestemning, også i Hongkong.

– Det er jo skremmende, men det er vanskelig å vite omfanget av det ennå. Det er liksom ikke full panikk, men du merker definitivt at det er en viss skygge over byen, sier Espen.

Går med masker

Innbyggerne i Hongkong er bekymret for at smitten skal bre om seg også her. Munnbind og desinfeksjonsmidler er utsolgt i de fleste butikker og apotek.

– Du ser rundt deg, og ni av ti folk går med masker. Jeg bruker stort sett masken når jeg tar buss og metroen, eller når jeg er på steder der det er mye folk på en gang. Det er lange køer for å kjøpe masker og desinfeksjon. Det er nesten umulig å få tak i det. Vi har handlet et lite lager hjemme, men har bare ti masker på deling, forteller Espen.

Han og kjæresten bor i Kowloon, midt i området der uroen raste som verst i fjor høst.

– Jeg bor midt i kjernen av der det skjedde. Det var ganske intenst! Hver dag da vi gikk ut så så det ut som en krigssone! Vi fikk tåregass inn i leilighetene flere ganger, forteller han.

Tøffe tider

Uroen sørget for tøffe tider for mange. Turistene forsvant og mange sliter allerede økonomisk. Nå gjør virus-utbruddet det enda verre.

– Det er mange steder som stenger. Spesielt innenfor kultur og restaurantbransjen. Dette er jo en by som drives av luksus og turisme. Det er vanskelig, det er ingen som vil ansette folk, det er ingen tid for å feire for å samle folk, sier Espen.

Han jobber som kunstner og DJ. Men tjener også penger på arrangere store events i Hongkong. Men nå avlyses flere av dem på grunn av virus og sikkerhetstiltakene som er innført.

– Vi har en del store eventer som kommer nå i februar, men vi må trolig avlyse. Så det er vanskelig å si, men jeg føler prognosen er mørk og det såvidt har begynt egentlig, sier han.

Strenge tiltak

Myndighetene i Hongkong har innført strenge sikkerhetstiltak for å hindre at byen blir hardt rammet av viruset. Espen synes det er bra. Men dersom viruset for alvor skulle bre om seg også i Hongkong vil han og kjæresten risikere at de ikke får mulighet til forlate byen.

– Hvis det blir sånn som i Kina, der de stenger ned og setter en hel by i karantene, så tenker jeg at verste mulige utfall er at vi blir fanget her. Det kan potensielt bli vanskelig for oss da, sier Espen