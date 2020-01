WHO innkaller til nytt krisemøte torsdag

HELSEKRISE?: Torsdag avgjør Verdens helseorganisasjon (WHO) om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av coronaviruset. Foto: Hector Retamal

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt krisemøte for å avgjøre om det skal erklæres en internasjonal helsekrise som følge av coronaviruset.