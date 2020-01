Flere fly meldte inn til flytårnet på Tromsø Lufthavn onsdag kveld at de blir blendet av laser fra Ringvassøy.

«Det et bør være unødvendig å enda en gang fortelle hvor farlig dette er for pilotene i cockpit. De skal lande i mørke og er avhengig av nattsynet sitt», skriver politiet på Twitter.

Det viste seg å være piloter på ett og ikke flere fly som var blitt blendet.

Politiet er oppgitt over at folk holder på med dette fortsatt.

– Det har vært så mange saker i media, over flere år nå, om hvor farlig det er å blende pilotene med laser. Jeg trodde at alle hadde fått med seg at man ikke gjorde dette, sier operasjonsleder Jørgen Ahlquist ved Troms politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyser at de ikke har ressurser til å dra ut og lete etter den eller de som blender pilotene.