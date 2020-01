West Ham-Liverpool 0-2

West Ham klarte å begrense Liverpools muligheter noenlunde, men ble nådeløst straffet av gjestenes stjernegalleri i 0-2-tapet onsdag.

For Liverpool betyr seieren at de med sine 70 poeng på 24 kamper, bare to poeng unna det maksimale, er 19 poeng foran Manchester City på andreplass. Ligatittelen nærmer seg.

– Det er et stort gap, men som vi alltid sier er vi fokusert på neste utfordring. Vi tenker ikke på tabellen, sier keeper Alisson Becker til TV 2.

– Jeg syns vi kan gjøre det bedre. Det er et godt tegn at vi vinner, men også at vi kan forbedre oss.

Også Alex Oxlade-Chamberlain var svært kritisk til lagets prestasjon. Spesielt i den første omgangen.

West Ham ligger like over streken, etter at to Liverpool-kontringer førte til to ulike mål. Det første et straffespark som Mohamed Salah ekspederte i mål. Straffesparket var det ingen vil om etter at Issa Diop klippet ned Divock Origi.

Det andre endte direkte med mål, etter en utsidepasning fra den egyptiske kongen som svært få gjør ham etter. Ballen endte hos Alex Oxlade-Chamberlain som etter en drøm av en førstetouch ekspederte ballen i mål, seks minutter ut i andreomgang.

– Det er en kontring i verdensklasse. Jordan Henderson er smart og god, før Salah slår en perfekt pasning, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– West Ham hadde en frisk åpning på andreomgang, men blir straffet brutalt.

Selv om Liverpool skapte lite i førsteomgang, var Simen Stamsø Møller ikke imponert over West Ham.

– Det er litt begredelig å se at West Ham har så lite å stille opp med. En klubb og et sted hvor det har vært så vanskelig å komme og spille, så har de ikke mer å komme med selv. Det er skuffende, sier TV 2-kommentatoren i studio.

Det ble noe bedre i andreomgang, og vertene hadde noen tilløp. Tilløp de enten brente selv, eller som ble stoppet av Alisson.