Onsdag er det bekreftet at en kinesisk turist i Finland er smittet av coronaviruset.

Dette melder den finske rikskringkastingen Yle.

En 32 år gammel kvinnelig turist, fra Wuhan i Kina, er isolert ved Lapplands sentralsykehus i Rovaniemi.

Første i Norden

Kvinnen ble innlagt på sykehuset tirsdag, med mistanke om å være smittet av viruset.

Onsdag ble det bekreftet at det er coronaviruset hun er smittet av.

Det er første gang at det blir bekreftet smitte i Norden.

– Det var forventet at viruset skulle komme via turister til Finland. Risikoen for at viruset sprer seg i Finland, er fortsatt veldig liten, så det er ingen grunn til bekymring, sier direktør Mika Salminen i Finlands folkehelseinstitutt (THL).

Totalt blir 15 personer sjekket for smitte i Finland.

Satt i karantene

Den kinesiske kvinnen forlot Wuhan fem dager tidligere. Hun skal ha pådratt seg en luftveisinfeksjon to dager før han søkte behandling.

Hun oppsøkte da legevakten på Ivalo helsestasjon, før hun ble overført til Rovaniemi sentralsykehus i Lappland.

Fakta om virusets spredning En ny type coronavirus har satt helsemyndigheter verden rundt i beredskap.

Viruset ble først påvist i byen Wuhan i desember. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.



Over 5.900 mennesker har fått påvist smitte, de aller fleste i Hubei. 132 personer er døde, alle i Kina.



Det er påvist smittetilfeller i en rekke land. De alle fleste pasientene har vært på reise i Hubei.



Thailand har bekreftet 14 tilfeller, Hongkong og Singapore har ti hver, Taiwan åtte, Macau, Japan og Malaysia har sju tilfeller hver. Sør-Korea har påvist fire smittetilfeller, Vietnam to. Nepal, Sri Lanka og De forente arabiske emirater har rapportert ett tilfelle hver.



I tillegg er det påvist sju smittetilfeller i Australia, fem i USA, to i Canada og fire i Frankrike. * Tyskland har fire smittede, alle ansatte i et firma i Bayern som nylig hadde besøk av en kinesisk kollega.



I forsøket på å hindre spredning har myndighetene i Kina isolert Wuhan og nabobyene med til sammen over 50 millioner innbyggere. Flere hundre legeteam er sendt til Wuhan, og to nye sykehus skal stå klar neste uke.



En rekke byer i Kina har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg, og myndighetene ber borgere utsette utenlandsreiser.



Flere land har innført ekstra kontroll av reisende, og noen internasjonale flyselskaper har innstilt flygninger også til Beijing og Shanghai.



USA har evakuert 240 amerikanere i et chartret fly fra Wuhan, samtlige testet negativt for viruset. Australia og Storbritannia planlegger også å hente hjem borgere og sette dem i karantene i 14 dager.



Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære internasjonal folkehelsekrise.

Kvinnen er nå satt i karantene på et sykehus, opplyser folkehelseinstituttet THL.

