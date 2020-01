Forlot klubben etter å ha blitt angrepet av fans – så slo Uniteds nye stjernekjøp tilbake

Denne sesongen har Bruno Fernandes holdt frem i samme stil. Så langt denne sesongen har 25-åringen 14 mål og ti målgivende pasninger i alle turneringer. Før han ble hentet av Manchester United har han scoret 63 mål på 137 kamper for Sporting.

– Så ikke en 800 millioner-mann

Som 17-åring forlot Bruno Fernandes Portugal og ble med i klubben Novaro Calcio i Italia. Året etter signerte han for Serie A-klubben Udinese. Der spilte portugiseren frem til 15/16-sesongen før han gikk på lån til Sampdoria i en sesong. Sommeren 2017 signerte han for Sporting CP.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller har følgt Serie A tett de siste sesongene og kommenterte flere kamper der en ung Bruno Fernandes var involvert.

– Da var han ung og omtrent 20 år. Jeg så en bra spiller, men ikke i det formatet, jeg så ikke noe verdensstjerne da. Han trengte åpenbart litt tid og jeg har sett noen kvaliteter i Sporting nå som United absolutt har bruk for. Men da så jeg ikke noen potensielt 800 millioners-mann, sier Stamsø-Møller.

– Tror han erstatter Pogba

TV 2s fotballekspert tror Bruno Fernandes kan bli erstatteren til Paul Pogba i Manchester United.

– Han minner litt om en Pogba-«light». Det er en stor mulighet for at Pogba forsvinner til sommeren. Det er en bra signering på kort sikt og vel så viktig på lang sikt, som kan lappe over om Pogba forsvinner. Den ekte Pogba har ikke vært i spill på år og dag, så noe måtte gjøres i United og jeg tror de håper at han skal erstatte Pogba, mener Simen Stamsø-Møller.

Den første sjansen til å se Bruno Fernandes i Manchester United-drakt kommer på lørdag. Da tar United og Ole Gunnar Solskjær imot Wolverhampton på Old Trafford i Premier League.

Kampen ser du fra kl.18.00 på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no.