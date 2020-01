Norsk fotball har fått to nye utenlandsproffer.

22-åringene Elias Edison Mordal og Simen Santos Lyngbø blir fulltidsproffer på Filippinene.

Den norske duoen er i ferd med å skrive toårskontrakter med den filippinske klubben ADT FC Manila. Det er en nyopprettet klubb som skal spille på landets øverste nivå.

– Dette er en flott sjanse for å vise seg fram på det store asiatiske fotballkartet. Dette er et spennende og unikt prosjekt, sier fotballagent Sverre Mauseth.

Ifølge han blir duoen fulltidsproffer – der lønn, bosted og mat hører til – slik at forutsetningene for å utvikle seg videre så absolutt ligger til stede.

Ble tatt ut til landslagsfotball

Det er ikke helt tilfeldig at nettopp disse skal prøve seg på Filippinene. Begge har nemlig foreldre med filippinsk opphav.

I fjor ble Elias Mordal, som da spilte for sunnmørsklubben Brattvåg i norsk 2. divisjon, tatt ut til å spille Sør-Asiastisk U23-mesterskap. Han var også i troppen som spilte VM-kvalifisering for A-laget.

– Dette blir et nytt og spennende steg for meg. Jeg var der nede i to måneder i fjor, og det ga mersmak. Det er en annen kultur og det er en karrierevei som er annerledes, men jeg er sulten på mer, sier Mordal som lenge var en del av Molde-systemet.

Simen Santos Lyngbø spilte også i 2. divisjon i fjor. Totalt ble det 12 kamper for Bærum 2. divisjon.

– Jeg er blitt presentert et spennende prosjekt med en god plan for min utvikling. Det virker som et helproft opplegg med god oppfølging fra landslagsledelsen. Jeg følte dette var noe jeg ville være med på og bli en del av, sier Simen Santos Lyngbø.

UNIKT: Fotballagent Sverre Mauseth (t.v.) mener hans to klienter tester ut et unikt prosjekt i norsk målestokk. Foto: Privat

Landslagssjefen hyller valget

Filippinenes landslagssjef Scott Cooper er svært godt fornøyd med at landets øverste divisjon får to tilskudd fra norsk fotball.

– Først og fremst er nok sjansene til Elias og Simen på U23-landslaget vårt. Men det at de kommer hit, og skal spille i vår øverste divisjon, gjør jo at vi får sett om de har det som skal til for å spille et steg opp. Dette vil gi de en god mulighet til å vise at de er god nok for A-landslagsfotball, sier Cooper til TV 2.

Han er ikke i tvil om at potensialet er der.

– Begge er spillere med stort potensial. Så vil tiden vise hvor langt det når, sier han.