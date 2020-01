Satellitter kan kollidere i natt: – Alarmerende

IRAS, eller Infrared Astronomical Satellite, ble skutt opp i 1983, og varte kun i ti måneder. Foto: NASA

– Det første som vil skje hvis disse kolliderer er at søppelobjektene vil begynne å gå i elliptiske baner og suse forbi alle de banehøydene hvor de viktigste satellittene befinner seg, sånn som vær-, klima-, kommunikasjon- og jordobservasjonssatellitter. Det kan potensielt også kollidere med Den internasjonale romstasjonen, sier Wahl.

– Hvis de to satellittene hadde gått i en lavere bane rundt jorden og kollidert, ville mye av søppelet blitt bremset av og brent opp i atmosfæren, men dette søppelet kan fyke rundt i mange år.

Skulle kollisjonen finne sted, kan imidlertid vi nede på jorden høyst sannsynlig puste rolig: I denne hastigheten vil det sannsynligvis ikke bli noen store deler, og alle små deler fra kollisjonen vil brenne opp i atmosfæren.

– Det er bare veldig store objekter som overlever ferden gjennom atmosfæren, og om det blir noen store deler avhenger litt av hvordan de treffer hverandre. Vi vil ikke vite før man får sett resultatet på radar etter kollisjonen om det blir noen store deler, sier Wahl.

Et økende problem

Så hvorfor har man kommet til et punkt der to store satellitter er på kollisjonskurs, uten at vi har noen sjanse til å stanse det?

ROMSØPPEL: Det er enorme mengder med romsøppel som går i bane rundt jorden i dag, og dette øker hver gang en ny kollisjon finner sted. Foto: AFP / Electro Optic Systems

I dag går over 100 millioner biter med romsøppel i bane rundt jorden, ifølge Business Insider. Hver eneste av disse er store nok og beveger seg raskt nok til å kunne gjøre enorm skade på essensielt utstyr.

Og hver eneste kollisjon bidrar til å øke problemet, ettersom det igjen skaper flere biter med romsøppel.

Både NASA og ESA har i nyere tid sørget for at man har en plan for å avslutte ferden til alle satellitter som skytes opp i bane rundt jorden, og det er ifølge Wahl satt i gang et prosjekt for å bygge et romfartøy som utover 2020-tallet skal opp og dytte ned andre døde romfartøy.

Men tidligere ble døde satellitter ofte bare etterlatt i sine baner rundt jorden.

– Før i tiden var verdensrommet uendelig stort. Dette med romsøppel har blitt anerkjent over tid som et økende problem, og for hver gang disse kolliderer får man hundrevis eller tusenvis av nye objekter. Da øker det fort på, sier Wahl.