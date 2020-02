Kun én av årets tolv måneder har gått. Men allerede nå kan Porsche sprette champagnen. De setter ny salgsrekord i Norge i 2020.

Det er takket være den nye elbilen Taycan som har tatt nordmenn med storm. Mer enn 3.000 har betalt inn depositum på 20.000 kroner for å sikre seg en gunstig plass i bestillings-køen på elbilen som har en startpris på tett oppunder 900.000 kroner.

Men festen er slett ikke over for Porsche. Den har knapt begynt. For det er flere godbiter i vente.

Stod og ventet på skyss

En av som allerede har fått en ørliten smakebit er Børge Masterdalshei fra Mo i Rana. 47-åringen har også tidligere sendt inn spionbilder av kamuflerte biler hit til oss i Broom. Nå har gjort et nytt scoop. Børge var på vei hjem fra by`n da han fikk se noe litt merkelig i et parkeringshus.

I bakgrunnen står en stasjonsvogn tildekket. I forgrunnen en vanlig Taycan, med litt kamuflasje rundt front og baklykter. Kan den være den nye innstegsmodellen som er med på test? Foto: Privat.

– Ja, jeg sto og ventet på skyss hjem, da jeg så noen biler skjult med presenning inne i ett parkeringshus. Jeg syntes dette var merkelig og gikk dermed nærmere for å undersøke hva i all verden det kunne være, forteller Børge.

– Jeg prøvde å løsne presenningen, men den satt bom fast. Den var så stramt festet under at jeg fant ut at dette kunne ødelegge enten presenning eller bilen. Og det ville jeg jo ikke, forklarer han.

Porsche Taycan Sport Turisimo godt innpakket, men linjene avslører den. Foto: Privat.

Skulle gjerne hatt en selv

Bilen Børge oppdaget i parkeringshuset er etter alt å dømme det som kommer til å fortsette Porsche-festen. Nemlig den helt nye Taycan Sport Turismo. Eller stasjonsvogn, om vi skal ta det på godt norsk.

– Jeg synes Taycan er kjempefin. Det er en av de vakreste bilene som finnes, mener Børge, som selv kjører tysk bil. I form av en Mercedes E320 4Matic.

– Denne Tacyan stasjonsvogna kunne jeg virkelig tenkt meg selv, men jeg er redd mitt budsjett ikke helt strekker til ...

– Jeg så ingen fra Porsche nede i parkeringsanlegget. De lå nok og sov etter en lang dag med biltesting, mener Børge.

Det er nok grunn til å tro at bilene er her i Norge fordi Porsche tester hvordan de oppfører seg under vinterlige forhold. Og at de sikkert samler inn data fra drivlinjen og batteriet når det er kaldt.

Denne fronten med tyske skilter er umiskjennelig Taycan. Presenningen den er pakket inn i var ikke lett å løsne for en snik-titt. Foto: Privat.

Kommer i to utgaver

Selv om det ikke er offisielt bekreftet på noen måte, vil vi anta at drivlinjen for Taycan Sport Turismo hentes fra vanlig Taycan, uten endringer i spesifikasjonene. Dette betyr i så fall at 4S-, Turbo- og Turbo S-modeller vil være tilgjengelige med effekt fra 523 hestekrefter (390 kilowatt) til 751 hk (560 kW), og dreiemoment mellom 650 Nm 1.050 Nm. Disse tallene er oppnåelige når du bruker en overboost-funksjon med Launch Control-modus aktivert.

Panamera Sport Turismo er en alminnelig stasjonsvogn. Etter det vi erfarer vil den også komme i en litt annen versjon. Nemlig som Taycan Cross Turismo. I Utgangspunktet samme bil, men med litt høyere fjæring og noen litt robuste og tøffe offroad-detaljer. A la Volvo XC og Audi Allroad.

Det er neppe noen grunn til å tro at disse versjonene vil bremse salget av Taycan i Norge. Snarere tvert i mot. Alt tyder på at festen fortsetter.

Både Sport Turismo og Cross Turismo er ventet vist senere i år, som 2021 modeller.

