«Vi lå 25 mann på et lite rom. Folk kastet opp blod»

Mannen, som ifølge politiet er leder av den kriminelle gjengen «Young Bloods», ble etterlyst av norsk politi i 2018. I september samme år ble han pågrepet på et luksushotell i Marokko.

Politiet ønsket å få gjenglederen hjem så fort som mulig, men utleveringen lot vente på seg. I åtte måneder satt den 29 år gamle mannen fra Holmlia i fengsel i Marokko.

Nå sitter gjenglederen i Oslo tingrett, tiltalt for å ha bestilt en kidnapping i 2015 og for å ha medvirket til et drapsforsøk etter at en mann ble skutt på Furuset i 2012.

29-åringen nekter straffskyld etter begge tiltalepostene, men han erkjenner å ha medvirket til vold i saken fra 2012.

Lå på gulvet

Onsdag var soningsforholdene i Marokko et tema i rettssaken. Det er ventet at gjenglederens forsvarer vil kreve strafferabatt for det han opplevde bak murene i Nord-Afrika.

– Jeg satt fengslet i Marokko i åtte måneder. Jeg kan vise dere hvordan det var: Hvis du ser for deg området mellom vitneboksen og der dommeren sitter, det var størrelsen på cella. Den delte jeg med 25-30 andre menn, forteller gjenglederen.

– Vi lå som sardiner på gulvet. Folk var syke, og det var noen som kastet opp blod.

Han forteller at han gikk ned rundt 20 kilo. Gjenglederen sier også at han ikke fikk seg en ordentlig dusj i perioden.

– Jeg måtte vaske meg med en vann i en bøtte som sto på et felles toalett.

– Trenger ikke en skulder å gråte på

29-åringen forteller også at han ikke fikk kommunisert med de andre innsatte på grunn av språkbarrierer.

– Det tok fem måneder før folk fra ambassaden kom på besøk. Jeg sier ikke dette fordi jeg vil at deres skal synes synd på meg. Jeg trenger ikke en skulder å gråte på, men jeg vil bli behandlet som et menneske, sier han i retten.

I mai i fjor ble gjenglederen utlevert til Norge. Han ble deretter varetektsfengslet.

Før fengslingsmøtet ble han tilbudt å la seg avhøre, men dette ønsket han ikke, blant annet fordi han var svært medtatt etter tiden i Marokko og fordi dokumentene var klausulerte.

Det betyr at 29-åringen ikke fikk innsyn i sakens dokumenter.

– Jeg tror ikke at norsk politi var klar over forholdene der nede, og jeg opplever at de ikke har tatt seg bryet med å vurdere hans tilstand etter hjemkomsten heller, sier forsvarer Øyvind Bratlien.

KREVER STRAFFERABATT: Gjenglederens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sier at soningsforholdene i Marokko vil bli et prosedyrepoeng. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ikke dømt tidligere

