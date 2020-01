I Norge har vi såkalte mopedbiler, små kjøretøy som ikke skal kunne gå fortere enn 45 km/t.

I Sverige har de også det som kalles A-traktor, eller på folkemunne: EPA-traktor.

Her kan man modifisere en helt vanlig personbil og kjøre rundt i den fra man er 16 år. Kravet er at man har førerkort for traktor – og at "bilen" ikke kan få fortere enn 30 km/t.

Det er ingen hemmelighet at mange A-traktorer i praksis går fortere enn dette. Ja, mange går nok også mye fortere! Som den som i fjor ble stoppet i Västerbotten.

Nå er det tatt ut tiltale mot sjåføren, for grov uaktsomhet i trafikken og ulovlig kjøring.

Presse den av veien

Nettsiden Teknikens Värld siterer lokalavisen Västerbottens-Kurieren som først hadde saken.

Det hele skal ha startet da 15-åringen sladdet foran en politibil. Da han fikk øye på Polisen, skal han ha fått panikk og gitt full gass.

Normalt sett burde ikke det by på særlige problemer for politiet å ta ham igjen, men her var altså ting ikke helt som de skulle være.

– Hastigheten ligger under hele kjøreturen mellom 150-170 km/t. Vi møter et par biler og han kjører forbi tre biler. Dette uten å senke farten nevneverdig. Jeg melder fra på radioen at jeg funderer på å presse bilen av veien for å få slutt på denne galskapen. Vakthavende melder da at jeg skal gjøre det, hvis jeg får anledning, heter det blant annet i rapporten fra politimannen som lå på hjul.

Politipatruljen trodde sannsynligvis det ville være en enkel sak å stoppe A-traktoren. Men det var det ikke... Illustrasjonsfoto: Scanpix.

Trodde politiet ville gi opp...

Det får de til slutt gjort. A-traktoren havner i grøfta. Politiet får tak i passasjeren, mens sjåføren legger på sprang. Han blir senere anholdt og tatt med til politistasjonen.

Her forklarer han at han fikk panikk fordi han hadde sladdet foran politibilen, og manglet førerkort for å kjøre A-traktor. Han trodde politiet ville gi opp jakten når han kjørte så fort som han gjorde. Han uttrykte også anger over det som hadde skjedd.

Uansett hvordan det går i retten: Det kan nok bli en stund til han til lovlig kan kjøre bil igjen, uansett type...

