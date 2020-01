Flyet var chartret av amerikanske myndigheter for å frakte ut diplomater fra konsulatet i Wuhan, byen som er hardest rammet av virusutbruddet.

Alle passasjerene ble først testet to ganger for sykdom i Kina. Etter at flyet landet i Anchorage i Alaska tirsdag kveld, ble alle testet ytterligere to ganger.



Siden ingen passasjerer ble erklært syke, fikk flyet klarsignal til å fortsette til Sør-California etter å fylt bensin.

I California venter enda flere helsetester, og passasjerene må fortsatt belage seg på å bli innlosjert der i en periode.