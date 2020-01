Onsdag ble det kjent at flere flyselskaper innstiller alle avganger til og fra byer i Kina som følge av det nye viruset.

Norwegian er mindre eksponert i og med at selskapet ikke flyr til Kina, sier selskapets ferske toppsjef Jacob Schram. Selskapet har likevel iverksatt flere interne tiltak.

Forberedt

– Hvis dette viruset sprer seg, kan vi bli rammet som andre. Da forbereder vi scenarier om hva som kan skje. Det er allerede iverksatt, sier Schram.

– Er dette en dramatisk situasjon?

– Dette er en situasjon verden har sett før. SARS-viruset var et eksempel på det. Luftfarten har kommet seg gjennom det tidligere også. Nå får vi se hvordan dette utvikler seg, men dette er noe luftfarten og Norwegian skal klare seg gjennom.

Tar til orde for flyvett

Jacob Schram deltok onsdag på luftfartskonferansen i Bodø, hvor han oppsummerte sine første uker som sjef i Norwegian. På spørsmål om han frykter at folk skal fly mindre på grunn av flyskam, svarte Schram at han heller vil bruke uttrykket flyvett.

– Nå står vi i Bodø. Hvis du regner ut hvor stort CO2-utslipp en togreise fra Oslo til Bodø hadde generert kontra med et Norwegian-fly, så slipper vi ut mindre CO2 ved å fly hit enn ved å ta toget. Det er flere dieseltog som går rundt i landet også, sier Schram, og fortsetter:

– Vi må også huske at luftfarten på et globalt nivå står for 2 prosent av utslippene. Jeg synes sånne ting kommer for lite fram i debatten. Vi må bli mer eksakt på hva vi sammenligner og vi må også huske på det totale bildet, sier Schram, som også understreker at selskapets moderne flyflåte slipper ut mindre enn gjennomsnittet.