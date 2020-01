På søndag styrtet et helikopter med åtte personer og en pilot om bord i en åsside i Calabasas i California.

Alle de ni personene i helikopteret mistet livet i styrten.

Blant disse var den verdenskjente basketspilleren Kobe Bryant og hans 13 år gamle datter Gianna.

Undersøkelser

Den amerikanske havarikommisjonen har de siste dagene gjennomført omfattende undersøkelser ved krasjstedet.

En foreløpig rapport viser at helikopteret falt over 600 meter i minuttet, og at det var helt før det styrtet i åssiden. Det sier en talsperson for havarikommisjonen, ifølge CNN.

Helikopteret var 700 meter over bakken da det mistet kommunikasjonen med kontrolltårnet. Piloten skal ha sagt at han prøvde å stige høyere for å unngå et skylag.

Manglet utstyr

Det har tidligere vært kjent at det var svært tåkete i området, og at politiets egne helikoptre var satt på bakken på grunn av dårlige forhold. Piloten i helikopteret som styrtet hadde imidlertid søkt om spesiell tillatelse til å fly denne dagen.

Den siste kontakten med helikopteret var rundt kvart på ti, søndag morgen amerikansk tid. Den første nødtelefonen kom inn kun to minutter senere. Deler av helikoptret ble senere funnet spredt på krasjstedet som strakte seg mellom 150 og 180 meter.

I løpet av tirsdagen fullførte havarikommisjonen sine undersøkelser på åstedet for å prøve finne ut hvorfor helikopteret med ni personer om bord styrtet.

– Ikke normal fart

Jennifer Homendy i National Transportation Safety Board sier til CNN at helikoptret ikke hadde et terrengbevissthet- og varslingsystem som gir piloten informasjon om terrenget det flyr i. Alle helikoptre ble anbefalt å installere slikt utstyr etter en alvorlig ulykke i Texas i 2004 som tok livet av ti personer.

VRAKRESTER: Vrakrestene ligger spredd etter helikopterstyrten som tok livet av ni personer. Foto: James Anderson / National Transportation Safety Board

Homendy opplyser også at helikoptret så vidt unngikk å treffe et fjell. Klareringen skal ha vært på cirka ti meter.

– Helikopteret falt over 600 meter i minuttet før det styrtet. Så vi vet at dette var en styrt med høy frekvens. Det er også en ganske bratt nedstigning i høy hastighet, så det er ikke normal fart for en landing, sier hun videre.