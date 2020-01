Kapur har sittet i finanskomiteen siden 2017 og rykker opp til komitéleder etter at Henrik Asheim før helgen ble statsråd med ansvar for høyere utdanning og forskning.

Han får dermed ansvar for lose forhandlingene om den vårlige budsjettjusteringen i mai og det siste statsbudsjettet før valget gjennom i Stortinget.

– Mudassar er en erfaren og dyktig stortingsrepresentant som kjenner godt til fagfeltet fra å ha vært medlem i finanskomiteen. Han får nå den viktige oppgaven med å få et ansvarlig statsbudsjett gjennom i Stortinget. Det er et ansvar som jeg er sikker på at Mudassar vil mestre, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

Mudassar Kapur har sittet på Stortinget siden 2013. Han er innvalgt fra Oslo. Han har tidligere vært markedssjef i Høyre og Shell.

Fremskrittspartiet valgte tirsdag Listhaug til ny fraksjonsleder i i finanskomiteen, mens Hans Andreas Limi og Sivert Bjørnstad blir de andre medlemmene.

Ny visepresident

Ingjerd Schou (H) rykker inn som nytt medlem av Stortingets presidentskap, etter Abid Raja (V) som ble kulturminister.

Valgmatematikken tilsier at vervet «tilhører» Høyre, men Venstre fikk det etter valget i 2017 som en del av en samarbeidsavtale.

Stefan Heggelund rykker opp som ny fraksjonsleder for høyre i energi- og miljøkomiteen, etter at Tina Bru ble olje- olje- og energiminister.

MArgunn ebbesen blir ny næringspolitisk talsperson etter Lina Helleland som ble distrikts- og digitaliseringsminster.

Artikkelen oppdateres