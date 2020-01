Det avgjorde Oslo tingrett onsdag.

– Vi tar kjennelsen til etterretning, sier Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, til TV 2.

Han vil i løpet av dagen levere Krekar sine merknader til en eventuell utlevering. Deretter skal Justisdepartementet innen kort tid fatte et vedtak.

Departementet har foreløpig ikke besvart TV 2s spørsmål onsdag.

Varsler nye rettsrunder

Tidligere har både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett kommet til at Krekar kan utleveres, og denne måneden avviste Høyesterett Krekars anke.

Dermed er det i første omgang opp til Justisdepartementet å avgjøre spørsmålet om utlevering.

Hvis departementets vedtak påklages, er det Kongen i statsråd som endelig avgjør saken.

Dersom departementet kommer til at han skal utvises, har Meling varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker. I tillegg vil han anke den inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

– Politisk spill

Najmuddin Faraj Ahmad (63), som han egentlig heter, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

I RETTEN: Brynjar Meling, mulla Krekar og Krekars kone i bakgrunnen etter det første fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Krekar møtte i november i Oslo tingrett. Han nektet da for forholdene han er dømt for og motsatte seg utlevering til Italia.

– Saken er bare et politisk spill, sa Krekar i retten.

Forsvarer Meling mener det er blitt gjort en saksbehandlingsfeil i tingretten og lagmannsretten. Bakgrunnen er at Meling har prøvd å få avspilt flere lydopptak i både tingretten og lagmannsretten som han mener viser at den italienske dommen er feil.

Lydopptakene var del av etterforskningsgrunnlaget i Italia, men norske rettsinstanser la den italienske dommen til grunn uten å gå nærmere inn i den.

– Det hadde vært greit nok hvis de ikke hadde fått tilbud om å få beviser for at dommen er feil – og nektet å høre dem. De har valgt å lukke øynene for åpenbare feil gjort av italiensk påtalemyndighet, sier Meling.

Mulla Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker, blant annet om hvorvidt han kan utvises.