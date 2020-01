I 2018 ble syklisten Ludvig Fischer Aasheim nummer ti i EM junior på landevei, men da målet var å tråkke seg videre mot verdenstoppen året etter fikk 19-åringen problemer med helsen.

Hvor alvorlig det var forstod han ikke før senere. Det forteller han i TV 2 Sykkelpodden.

Etter en god start på 2019, der ting gikk etter planen, ble Fischer Aasheim syk i mai. Da han aldri hentet seg inn igjen og ble liggende hjemme med feber over lengre tid begynte han å ane uråd.

Våknet av smerter

Det ble konstatert at det var en virusinfeksjon i kroppen og at det var bare en ting å gjøre: vente. Unggutten tok det med ro og hadde ufrivillig treningsfri.

Men det ble ikke bra av seg selv.

– Tidlig i juni våknet jeg på natten og hadde fryktelige smerter i brystet. Aksel, broren min, lå på naborommet og skjønte ikke hva som var i veien. Jeg lå og vred meg i smerte. Det var lite behagelig, sier Fischer Aasheim i samtale med Mads Kaggestad og Magnus Krogæter Aarre i Sykkelpodden.

Han forklarer at han ikke forstod helt hva som foregikk.

– Jeg lå og halvsov, så det føltes som en dårlig drøm. Jeg skjønte ikke at det var ekte.

LOVENDE: Ludvig Fischer Aasheim (t.h) sammen med Andreas Leknessund under sykkel-VM i Bergen. Foto: Marit Hommedal

– Da jeg stod opp var Aksel på badet. Han sa at jeg burde komme meg rett til legevakten.

Akuttinnlagt

Brødrene vekket moren og ble kjørt til legevakten. Der ble de sendt rett til Ullevaal sykehus, der Ludvig ble innlagt umiddelbart.

På sykehuset ble det påvist myokarditt og perikarditt. Det betyr betennelse på både hjerteposen og hjertemuskelen.

– Det var litt skummelt. Samtidig så føler man seg veldig trygg når man først er på sykehuset. Smertene gikk over etter halvannen time. Da følte jeg meg i gode hender og trodde at jeg skulle friskmeldes snart.

Legene ga ham 3-6 måneder på å bli friskmeldt. Håpet var den korte perioden, men realiteten ble den lengste.

– Det var et sjokk og ikke en morsom beskjed å få. Jeg holder meg som regel ganske positivt, men jeg satset jo på å komme tilbake.

Begynt med trening

Det ble lagt en ny slagplan med faren, som også fungerer som trener. De ble enige om at det fornuftige var å ta et helt hvile-halvår. Til tross for at det var noen nedslående beskjeder, kom legene også med noen mer oppmuntrende meldinger.

– De sa at det går fint å komme tilbake for de fleste. Jeg tenkte lenge på om jeg skulle tørre å presse meg når jeg har problemer med hjertet. Det føles litt skummelt.

– Vi testet hjertet på Ullevaal i desember, og de sa at jeg kommer til å tåle den belastningen som kommer.

Siden har 19-åringen begynt med rolig trening, og sågar begynt å eksperimentere med lett intervalltrening.

Foreløpig har kroppen respondert bra før den siste hjertetesten i april.

Da får Rye og Dare Development Team-syklisten svaret på om hjerteproblemene nå er fine, eller om han må ta det helt med ro.

Hør hele samtalen med Ludvig Fischer Aasheim i nyeste Sykkelpodden.