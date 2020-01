– Aftenposten-sjef besvimte i rettssalen og ble sendt til sykehus

I den femte episoden av «Seriemorderen i Orkdal» får vi et innblikk i hva som skjedde under den mye omdiskuterte rettssaken i Frostating lagmannsrett.

I TV 2-serien forteller flere av de som var tilstede i rettssalen at de hadde dannet et inntrykk av Arnfinn Nesset før de så ham for første gang.

Kjørt til sykehus

En av journalistene som dekket rettssaken for Arbeiderbladet, Harald Stanghelle, forteller at stemningen var spent.

– Det var en elektrisk stemning i salen. Den var så elektrisk at den daværende sjefen for Aftenpostens krimredaksjon, en eldre kar, besvimte og måtte kjøres til sykehus.

Til TV2.no sier Stangelle, som nylig gikk av som Aftenposten-redaktør selv, at det er mange faktorer som forklarer besvimelsen.

– Det er ikke så rart at han fikk et illebefinnende. Dette var jo en sak som hadde dominert nyhetsbildet i mange måneder. Det var tegnet et bilde av et usannsynlig monster i media, som på den ene siden var tiltalt for å ha drept 25 mennesker, og på den andre siden var en sympatisk sykehjemsbestyrer, sier han, og fortsetter:

– Hele opplevelsen i rettsalen ble nok for mye for han som besvimte. Det ble for sterkt for ham, både med stemningen i rettssalen, men også varmen og trengsel i rommet.

– Kvinne-aktig

En av grunnene til at stemningen var så spesiell, var at man for første gang skulle se Nesset i egen person. Da han dukket opp, fikk flere sjokk.

– For det første kom han i sin hjemmesydde dress. Den var grå, med et lite belte i midjen. Det var sjokk nummer én. Dressen kunne kanskje like godt passet på en kvinne som på en mann, sier Terje Helsingeng, som dekket saken for VG.

– Sjokk nummer to var da han skulle forklare seg. Han hadde en hes, spak og litt kvinne-aktig stemme. Vi fikk frysninger over ryggen, fordi han var så annerledes enn vi hadde tenkt på forhånd.

I videoen øverst i artikkelen kan du blant annet se øyeblikket Arnfinn Nesset ankom rettssalen.

Kontrasten ble stor til forsvareren hans, Alf Nordhus. Mange beskriver han som den dyktigste forsvarsadvokaten på den tiden, og han var kjent for å ha en brå og brutal stil – spesielt i situasjoner med utspørring av vitner.

På et tidspunkt under rettssaken, da Nordhus utspurte en av medarbeiderne til Nesset som mente han var skyldig for Curacit-drapene, sa han høylytt at han mente hun snakket rent «sludder».

– En stor tabbe

På grunn av denne harde tonen mot vitnene, ønsket syke- og hjelpepleierne som skulle møte i retten å forberede seg godt på forhånd. Dette gjorde at de spurte lensmannen om de kunne få se på utskrifter fra avhørene de hadde gjort med politiet under etterforskningen.