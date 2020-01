På direktesendt TV i desember avslørte God morgen Norge-programleder, Espen Fiveland, at han skulle bli pappa for tredje gang.

Fra før har han døtrene Una (12) og Iben (4), og 11. januar kom jente nummer tre til verden.

– Det er helt fantastisk. Det føles så bra. Det er litt sånn at man egentlig ikke skjønner hva som skjer før fødselen er over, selv om dette er nummer tre. Det er et like stort mirakel nå, sa den nybakte trebarnsfaren til TV 2 noen dager etter fødselen.

Ba om hjelp fra seerne

Da kollegene til Fiveland avslørte babynyheten på direkten, kom Vår Staude med en oppfordring til seerne. Hun ba de hjelpe rogalendingen med å å navngi datteren til Fiveland og samboeren Vilde Kalsaas Worren.

Det syntes trebarnsfaren var en svært god idé.

– Vi er helt i villrede, så vi trenger hjelp! Vi har en lang liste med forslag, men vi blir ikke enige. Partene står langt fra hverandre også, hva gjelder navneforslag, svarte han Staude.

Og med det var det gjort. På God morgen Norge sin Facebook-side haglet det inn over 3000 kommentarer med ulike forslag.

Onsdag var Fiveland tilbake på jobb etter to uker i permisjon, og kunne endelig avsløre hvilket navn familien har kommet fram til.

– Det var forslag som Eira, Tuva, Mira og Live, og sånn holdt det på, så det var ikke lett å bli enige, sier programlederen, og legger til:

– Det er også vanskelig, for skal navnet ha noe med slekta mi eller noen jeg har et forhold til? Også har man alltid en eller annen eks du ikke vil kalle opp dattera di etter. Det er så mange navn der ute, og dette Facebook-innlegget fungerer som et oppslagsverk.

– Hun var sterk og modig

Fiveland innrømmer at av alle forslagene var det et par navn som traff innertier. Valget falt på Agnes, som også ble foreslått i kommentarfeltet.

I tillegg til at de nybakte foreldre synes det er et fint navn, er det også en større betydning bak valget.

– Vi har en i familien som het Agnes, og det var søsteren til min mormor. De var seks søstre.

OPPKALT ETTER MORMOR SIN SØSTER: Agnes står helt til venstre på bildeT med de fem søstrene sine og et par kusiner. Bildet er fra cirka 1908. Foto: Privat

46-åringen forteller at planen var at Agnes skulle giftes bort mot sin vilje. Det ønsket hun ikke, og tok derfor valget som forandret livet hennes.

– Hun flyttet til USA med sin store kjærlighet., Hun flykta nærmest for den ekte kjærligheten, sier han og fortsetter:

– Hun var sterk og modig, så jeg synes det var et bra valg. Agnes – en sterk og bra dame.