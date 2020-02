Isabell Katharina Valen ble historisk da hun som første sittende kvinnelige parautøver staket seg gjennom Marcialonga, et 70 kilometer langt skirenn.

– Noen av nedoverbakkene var så bratte at jeg måtte ut av kjelken og gå ned bakken, forteller 25-åringen fra Bodø til God morgen Norge.

Dagen før hadde løypene vært preparerte og fine for en piggkjelkeutøver, men med flere hundre mennesker foran henne i sporet, ble de hvisket ut og skapte store utfordringer.

– Det var flere steder jeg tenkte det kom til å bli store utfordringer for Isabell, og at vi burde bryte, men hun fortsatte. Hun gikk et løp hvor det flere steder ikke var skispor noe som gjør det vanskeligere for piggere, forklarer Håvard Valen, far og trener.

MÅTTE GÅ: Isabell måtte ut av kjelken å gå ned en av de bratte bakkene i Marcialonga. Foto: Privat

Trente på lik linje som toppidrettsutøvere

Valen ble født med Cerebral parese, som har krevd mye trening for å fungere i hverdagslivet. Hun trener over 750 timer i året.

– For å ikke bli dårligere fikk jeg pappa til å trene meg på ski. Å drive med idrett gir meg en enorm glede og er blitt min flyt i livet, sier hun.

LAR SEG IKKE STOPPE: Isabell Katharina Valen er født med Ceberal parese, men lar ikke det sette en stopper for ski-interessen. Foto: God morgen Norge

25-åringen fikk hjernehinnebetennelse da hun var fire år, som gjorde at hun ble lam i høyre side av kroppen. Hun trente da sammen med moren ti timer om dagen for å lære seg å gripe ting og gå.

– Selv hvis jeg slutter med toppidrett en gang, må jeg fortsatt trene like mye for å holde meg frisk.

Parautøveren konkurrerte frem til 2016 i kategorien «stående», men måtte bytte over til «sittende» da koordinasjonsvanskene ble for store.

– Folk kunne se at det var jeg som kom på ski. Jeg så ut som Bambi på isen. Når jeg sitter utnytter jeg potensialet mitt med styrken i overkroppen, sier bodøværingen.

Satser mot OL i 2022

Valen, som til vanlig er på rekruttlandslaget, har valgt å ta en «pause» i år, med blant annet fokus på langløp.

– Jeg skal bruke året til å legge en mental plan for meg selv og finne ut av hvordan jeg skal møte opp til konkurranser. Jeg vil dette året løpe lengre løp, noe jeg har drevet med mye hjemme. Men målet er å stille i Paralympics i 2022, forteller Valen.