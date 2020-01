– Det er områder som alle sammen i Norge eier, som nå blir konsentrert på noen private hender, sier landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet til NTB. Partiet la onsdag fram et forslag i Stortinget om å stanse nedsalget, og ber regjeringen redegjøre for hvem kjøperne er.

Riktignok sikrer allmennretten folk flest mulighet til å bruke skogen til friluftsliv. Men rettighetene til jakt og fiske er det skogeierne som sitter med.

– Statskog har i dag flere små buer og hytter rundt omkring i Norge som barnefamilier og friluftsinteresserte kan bruke. Det gir dem mulighet til jakt og fiske, mener Sandtrøen.

Ikke lokale kjøpere

Inntil september i fjor hadde Statskog solgt 540.000 dekar med skog. Sandtrøen sier Ap har vært for såkalt arronderingssalg, der mindre skogområder er solgt til lokale skogeiere. Pengene har blant annet finansiert kjøpet av Borregaards skoger i 2010. Men nå selges store skogområder til folk som bor helt andre steder.

– Det som nå skjer, er noe helt annet enn arronderingssalg, sier Sandtrøen.

Flere aksjeselskap, entreprenører og eiendomsutviklere er blant dem som har kjøpt av Statskog, ifølge Dagsavisen.

– Det har kommet ut hvem noen av dem er - advokater som kjøper opp skoger for å sitte på enorme skogeiendommer for å sikre seg selv jaktrettigheter. Høyre og Frp er i ferd med skape en skogadel og privatiserer bevisst din og min natur slik at verdiene nå skal styres av den økonomiske overklassen, mener Sandtrøen.

Statskog selv har ikke villet oppgi navn på dem som kjøper eiendommene, for å ta hensyn til kjøpernes personvern, skrev landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) til Stortinget i forrige uke. Hun viste imidlertid til at informasjonen er offentlig tilgjengelig gjennom tinglysningsprosessen, altså hos Kartverket.

– Uakseptabelt

Det er ikke godt nok, mener Sandtrøen, som påpeker at det er tidkrevende å søke opp opplysningene.

– De nekter å gi oss en samlet oversikt. Det er et hemmelighold som er helt uakseptabelt. Dette er din og min eiendom, sier han.

– Det må komme klart fram hvilke økonomiske bindinger de har, og hvilke kontakter de har i regjeringsapparatet. Her må alle kort på bordet, sier Sandtrøen.

(©NTB)