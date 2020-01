En førskolelærer fra Sanibel Island i Florida har ifølge USA Today fått sparken etter at hun skrev en beskjed på en 18 måneder gutt sin mage.

«Mamma, jeg er tom for bleier, vær så snill og les rapporten min,» lød beskjeden, som var skrevet i store bokstaver med grønn tusj.

– Jeg er så utrolig frustrert. Jeg kommer ikke til å sende dem dit mer, sier guttens mor, Heather Chisum (23), til lokalavisa Fort Myers News-Press.

Hun reagerte sterkt da hun 27. januar hadde hentet sønnen Milo og hans 3,5 år gamle bror Fin i barnehagen.

«Hver dag henter jeg Fin og Milo i barnehagen, og de legger daglig en rapport i Milos matboks. Den sier hva slags humør han var i den dagen, når de skiftet bleier, og om han trenger bleier eller våtservietter,» skriver Chisum i et innlegg på Facebook.

Innlegget har gått viralt, og er delt over 30.000 ganger.

– Jeg trodde bare at noen få venner og mødre skulle kommentere, sier Chisum etter den overveldende responsen.

– Saksøk meg

Videre forteller Chisum at hun er travel og at hun trolig hadde glemt å lese beskjeden i matboksen, og derfor ikke fått med seg at Milo trengte bleier.

«Jeg antar at de i går skrev i rapporten at han trenger bleier, og jeg så ikke det. Husk på at jeg møter mange førskolelærere når jeg leverer, og mange når jeg henter. Hvis jeg ikke så at han trengte bleier, hadde trikset «Heather, sønnen din trenger bleier, kanskje du ikke fikk med deg rapporten» funket» skriver hun.

Og:

«Jeg er alenemor med en fulltidsjobb, og har to små barn. Saksøk meg for å ikke lese rapporten hver eneste dag,» skriver hun.

Gutten måtte vaskes flere ganger før hun klarte å få av all tusjen på magen.

Legger seg langflate

Fort Myers News-Press skriver at Chisum tok begge barna ut av barnehagen Children’s Education Center of the Islands etter at hun fant beskjeden.

Barnehagen legger seg langflat, og bekrefter at den aktuelle førskolelæreren har fått sparken.

– Vi er klar over hendelsen på skolen, og vi er veldig lei oss for den smerten den har forårsaket den involverte familien, så vel som for alle familiene våre. Fra førskolelærerens side var det et brudd på vårt etiske rammeverk. Barnehagen har iverksatt umiddelbare tiltak for å fjerne den ansatte, sier barnehageleder Cindy Carter DeCosta til nettstedet.