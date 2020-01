Derfor sa mannen som elsker ham nei til Klopp

Se West Ham-Liverpool på TV 2 Sport Premium og tv2sumo.no onsdag fra kl. 20.15.

İlkay Gündoğan har gitt opp håpet om å ta igjen Liverpool i kampen om ligatittelen i Premier League. Etter to strake triumfer med Manchester City, trøster 29-åringen seg med mulige vinnersjanser i FA Cupen, Carabau Cup og Champions Leauge.

– Dessverre har vi rotet bort for mange poeng. Vi er ikke så langt bak, men vi må nok innse at det er over, sier City-spilleren.

Tyskeren er ikke overrasket over at Jürgen Klopp har ledet Liverpool til topps i Premier Leauge. 29-åringen spilte fire år under Klopps ledelse i Borussia Dortmund. Liverpool-managerens lederstil er noe Gündoğan beundrer hos sin tidligere sjef.

HYLLER KLOPP: Gündoğan mener Klopps lederstil gir deg en ekstra motivasjon til å gi alt. Foto: Carl Recine

– Jeg tror det er hvordan han snakker til deg og måten han behandler deg på. I det ene øyeblikket kan du bli utskjelt og ikke skjønne noe av hvorfor, men så går det ti minutter og da kommer han og klemmer deg og forteller deg hva han mente, sier 29-åringen og smiler.

– Han er et veldig følelsesstyrt menneske, noe som gjør at man alltid tror på og stoler på ham. Personligheten og lederstilen hans gjør at man alltid gjør det han spør deg om, fordi du ønsker å gjøre ham stolt.

Valgte Pep foran Klopp

Likevel, da sjansen bød seg og Klopp ville ha Gündoğan til Liverpool, ble svaret fra den tidligere eleven, nei.

– Jeg har stor tro på at man må utfordre seg selv for å ha utvikling. Jeg føler at hvis jeg ikke tar steget utenfor egen komfortsone, så vil jeg ikke utvikle meg og bli bedre, sier 29-åringen.

– Jeg hadde strålende år sammen med Jürgen, fire suksessfulle år. Jeg elsker både personen og manageren, men jeg ville ha en forandring og ønsket at Dortmund-tiden skulle være et tilbakelagt kapittel da jeg gikk til en ny klubb.

Regner med misunnelse

Etter å ha vraket tilbudet fra Liverpool falt valget på Manchester City og samarbeid med Pep Guardiola.

EN AV DE BESTE: Gündoğan mener han er priviligert som har fått jobbe med både Pep Guardiola og Jürgen Klopp. Foto: Denis Lovrovic

– Jeg var begeistret for ham allerede da han trente Barcelona, og jeg spilte mot ham da han trente Bayern München. Man kunne alltid føle styrken i lagene han ledet. Det var alltid en drøm å kunne kalle ham min manager. Da kombinasjonen Manchester City og Guardiola åpnet seg var det et enkelt valg.

– Begge har en stor plass i hjertet mitt, de har lært meg mye og har en stor del av æren for min suksess. Jeg vil tro at det er flere spillere som er sjalu på meg. Det er ikke alle som har fått muligheten til å spille under både Klopp og Guardiola, sier Gündoğan.