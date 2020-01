Tirsdag kveld ble en bil påkjørt av et tog ved en planovergang i Vikersund.

En mann i 30-årene døde i ulykken, mens to andre menn kom seg ut av bilen før toget traff.

Natt til onsdag jobbet politiet, Bane Nor og havarikommisjonen på stedet, for å undersøke planovergangen.

Foreløpig kan de ikke si noe om årsaken til ulykken.

Naboer forteller at de i lenger tid har hatt problemer med planovergangen.

– I november var det to tilfeller der bommene låste seg helt nede, slik at ingen kom seg over, sier Katarzyna Szymczak til TV 2.

Hun bor like ved planovergangen.

– Da jeg hørte hva som hadde skjedd ble jeg helt sjokkert, og jeg tenkte på feilene, at det kanskje var en sammenheng. Jeg er i sjokk fremdeles. Det er forferdelig, sier hun.

Bekrefter feil

Bane Nor er ansvarlig for planovergangen. De bekrefter at det har vært flere feil på den aktuelle overgangen det siste året.

– Det er registrert seks til syv tilfeller det siste drøye året, der det er gjort reparasjoner på den aktuelle planovergangen, sier Olav Nordli, pressekontakt i Bane Nor, til TV 2.

Han sier det ikke har vært snakk om dramatiske hendelser eller feil, og at det er lite sannsynlig at det har en sammenheng med tirsdagens ulykke.

– Det kan oppstå feil ved slike anlegg. Det er lite sannsynlig at det er noen sammenheng, sier han.

– Forferdelig

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt (Sp) opplyser at kommunen har satt kriseteam.

– Vi ønsker å bistå alle involverte på best mulig vis. Dette er jo en forferdelig hendelse, sier hun.

Hun sier lokalbefolkningen er vant til planovergangene, og at de fungerer bra.

– Men det er klart, når dette skjer, så begynner man jo å lure på om det kan ha vært noe feil med den. Vi lurer på hvordan dette kunne skje, sier hun.

OVERRASKET: Bente Rekdal synes overgangen har virket trygg. Foto: Margrethe Håland Solheim.

Det er ikke klart når etterforskningen av saken vil være klar.

Politiet har onsdag etterlyst vitner til hendelsen, og ber alle som kan ha sett noe om å melde seg.

– Helt fryktelig

Bente Rekdal bor i Vikersund og er ute på tur med hunden onsdag.

– Jeg synes overgangen har virket så trygg, så jeg ble veldig overrasket over at dette skjedde her. Det er helt fryktelig, og jeg lurer veldig på hvordan det kunne skje, sier hun.

Ida Heia fra Åmot forteller at mange på tettstedet prater om ulykken i dag.

– Det er veldig skremmende at dette skjer her, så nærme. Man tenker jo med en gang at det kan være noen en kjenner. Dette har definitivt vært det store samtaleemnet i Vikersund i dag, sier Heia.