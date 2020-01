– Han gyver løs og hogger til

Mens Said og to av hans bekjente var i området rundt Circle K-stasjonen, var tiltalte på fest i en leilighet i nærheten. Den kvelden oppsto det en krangel mellom tiltalte og en bekjent, som følge av noe hans samboer skal ha sagt til denne vennen.

– Det går trusler begge veier. Hvis man blir truet på livet, så truer man tilbake. Det er slik det blir når man er beruset og lurer på hvorfor hun har betrodd seg til ham, sa tiltalte.

Stemningen ble amper, og det ble snakk om at man skulle møtes og «gjøre opp». Tiltalte sier han var redd, men ingen hadde lyst til å miste ansikt.

Festen ble avsluttet rundt 21.00, og deltakerne beveget seg deretter opp mot Circle K-stasjonen.

DØDE: Flere menn ble pågrepet etter slagsmålet. Foto: Hege Herfindal/TV 2

– Jeg prøvde å komme meg vekk

Da tiltalte ankom stasjonen, var det slagsmål og kaotiske tilstander. På politiets overvåkningsvideo ser man personer slåss.

– Jeg blir sjokkert og redd. Skjønner ikke hva som foregår. Folk skriker, og jeg ser kniver og forskjellige våpen. Jeg vet ikke hvem som er hvem, eller hva som er hva. Folk har hetter, det er mørkt og det er en mengde med folk, sa tiltalte.

Han fortalte at han plutselig får øye på fetteren, Said.

– Jeg ser at to stykker kommer mot meg, og jeg prøver å rygge unna. Jeg vet ikke hva som foregår. Det eneste jeg prøver å gjøre er å komme meg vekk, og jeg sier at de skal la meg være i fred.

Husker ingenting

Overvåkningsvideoen viser at tiltalte og fetteren går tett. Said går fremover mens tiltalte rygger. Som fortalt av politibetjent Frode Malt, ser man at fornærmede tar tak i skulderen til tiltalte, før sistnevnte går til angrep.

– Det er umulig å huske hva som skjer. Jeg prøver å rive meg unna og kniven, som jeg har i hånda, går alle veier. Jeg får adrenalin, og det er umulig å si noe mer om selve handlingen. Det varer i 12-13 sekunder, og det er helt umulig å huske dette, sa tiltalte.

Han forteller at han hadde drukket en halv helflaske konjakk, en sider og tatt noen piller denne kvelden.

Familiens bistandsadvokat, Thomas Støer, har tidligere sagt til TV 2 at de mener Said prøvde å roe ned situasjonen og at han aldri ville ment å true sin fetter.

Bistandsadvokatene Thomas Støer og Beate Hamre under Circle K-rettssaken etter drapet på Said Bassam Chataya. Foto: Ivar Lid Riise

Tenkte «hva holder han på med?»

12 personer ble pågrepet etter Circle K-hendelsen denne februarkvelden. Alle unntatt tiltalte ble løslatt i etterkant, men påtalemyndigheten valgte å føre mange vitner for å kaste lys over hva som skjedde.

Et av vitnene sa i sin forklaring at han befant seg inne på Circle K-stasjonen samtidig som Said.

– Da jeg så tiltalte komme mot stasjonen, tenke jeg «hva holder han på med? Han har kniv i hånden».

Vitnet forteller at Said gikk ut til ham, og at de snakket sammen før drapshandlingen skjedde.

DRAPSVÅPENET: Dette er kniven påtalemyndighetene mener tiltalte brukte for å drepe Said Bassam Chataya (28) ved Circle K-stasjonen. Foto: Politiet / Privat

– Said virket aldri bekymret over kniven. Det virket som at «det skulle ordne seg», fortalte vitnet.

– Tror ikke han skjønte alvoret

Et annet vitne sa de var på stasjonen for å fylle bensin. Plutselig ser de en gjeng som etterhvert blir svært oppfarende.

– Det var skriking og hyling, og de virket ganske sure på hverandre.

Vitnet fortalte også at det var høylydt diskusjon mellom tiltalte og fornærmede, og at Said skrek mot ham.

– Jeg tror ikke han skjønte alvoret.

En tredje person fortalte også om det samme. I politiforklaringen til det aktuelle vitnet, leste statsadvokat Ellen Cathrine Greve opp det vedkommende sa til politiet dagen etter drapet.

– Det så ut som fornærmede prøvde å dra tiltalte vekk fra stedet. Det så ikke ut som han hadde noe våpen på seg, leste Greve fra forklaringen.