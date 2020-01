Saken oppdateres!

Det bekrefter Manchester United på sine nettsider.

Klubben skriver at de er glad for at de har kommet til enighet med Sporting Clube de Portugal om overgangen til Bruno Fernandes.

Avtalen avhenger av at spilleren blir enig med klubben om personlige betingelser og at han består den medisinske testen.

Når klubben først bekrefter enighet med klubb er det trolig at de personlige betingelsene bare er en formalitet.

Ifølge Sky Sports skal overgangssummen vært på rundt 68 millioner pund, noe som tilsvarer 810 millioner kroner.

United har jaktet portugiseren i lang tid. Allerede i sommervinduet i fjor startet ryktene om en mulig United-overgang.

Sent tirsdag kveld kom rapportene om at det hadde vært et gjennombrudd i forhandlingene om midtbanespilleren.

Barcelona skal også ha vært interessert i spilleren, og ifølge Sky Sports la Barcelona inn et bud på spilleren mandag kveld. Men det ble overkjørt av Uniteds bud.

Onsdag landet Fernandes i Manchester for å diskutere personlige betingelser og bestå den medisinske testen.

Dette er Solskjærs første signering siden overgangsvinduet åpnet i januar.

Fernandes har scoret 14 mål på 28 kamper denne sesongen.