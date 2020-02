Forvirrende med Polestar-merke i fronten av en Volvo? Ja, kanskje særlig nå som Polestar etablerer seg som et eget bilmerke.

Hvem er konkurrentene?

Vi har akkurat nevnt to av dem: "Vanlig" XC60 T8 og altså ladbar Q5.

Andre? BMW har sin X3 M40i er bensinutgave. Den har en 3-liter på 354 hestekrefter og er en fantastisk kjøremaskin. Den knuser også XC60 i lyskryssduellen, her går 0-100 km/t på 4,8 sekunder. Startprisen er på 942.200 kroner.

Det mest sammenlignbare fra Mercedes er nok GLC AMG 43. Også her er det 3-liters bensinmotor, den yter 390 hestekrefter. Mercedesen er absolutt ingen billigbil, her snakker vi fra 1.110.000 kroner. 0-100 km/t går unna på 4,9 sekunder.

Når vi først driver med en så hyggelig sammenligning som dette, bør vi vel også svinge innom hos Porsche. Deres Macan S er utstyrt med (ikke overraskende) en 3-liters bensinmotor, som yter 354 hestekrefter. Den trenger 5,3 sekunder på 0-100 km/t. Pris: 1.113.000 kroner.

Ikke store endringer innvendig. Dette er da også et veldig bra sted å være.

Vil naboen bli imponert?

Det er ikke så godt å si. Du skal være litt kjenner for å se at dette er noe annet enn en vanlig XC60. Bremsene og Polestar-merkene er det som mest av alt avslører den. Men har du en Volvo-interessert nabo, er det nok all grunn til å vente at han eller hun kjapt kommer over for å slå av en prat når du ruller inn på gårdsplassen med denne første gang.

Broom mener:

Litt for snill og litt for sivilisert. Det er det som taler mot når Volvo først skulle lage en heftigere versjon av XC60. De som forventer seg en direkte rival til AMG, M og RS (og for den sakens skyld Porsche), kan nok bli litt skuffet.

Men det har helt tydelig heller ikke vært Volvos intensjon. De velger å gå sin egen vei her. Og når det er sagt: Du får en litt heftigere bil, uten å gi avkall på noen av de tradisjonelle XC60-styrkene. Det passer nok også mange av kjøperne godt.

Fortsatt har du igjen 36 kilometer med elektrisk rekkevidde, i alle fall når forholdene er optimale. Det betyr at du kan kjøre utslippsfritt og rimelig over kortere avstander, samtidig som du kan leke deg med 405 hestekrefter og oppstrammede kjøreegenskaper når du ønsker det.

Volvo har hatt sporty biler tidligere også. De har også mange kjøpere som etterspør R-Design, større felger og detaljer som skiller bilen deres ut fra mengden. Polestar Engineered er et nytt tilbud til disse. Det gjør nok også at de kan komme til å selge et relativt bra antall av denne utgaven.

Nei, slike bremser finner du ikke på en vanlig XC60.

Hva mener eierne?

Visste du at?

– Polestar startet opp for 24 år siden, i 1996.

– Polestar debuterer som frittstående bilmerke i år. Først ut er den ladbare hybriden 1 og elbilen 2.

– XC60 er én av tre Polestar Engineered-modeller. De to andre er sedanen S60 og stasjonsvogna V60.

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE Modell: Polestar Engineered Motor: 2-liter bensin + elmotor Systemeffekt: 405 hk / 430 Nm 0-100 km/t: 5,4 sek. Forbruk: 0,32 l/mil Rekkevidde på strøm: 36 kilometer Toppfart: 230 km/t Bagasjerom: 468 liter Lengde x bredde x høyde: 4,68 - 1,90 - 1,65 meter Vekt: 2.91 kilo Pris fra: 916.000 kroner Pris testbil: 1.044.490 kroner

